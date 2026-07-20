Bolivia presentará en el Encuentro Red STEM Latinoamérica dos claves para transformar la educación: alianzas y liderazgo femenino

La educación no se transforma solo en las aulas. Hoy, también depende de la capacidad de construir alianzas entre instituciones, gobiernos y empresas, y de abrir espacios para que las mujeres lideren la ciencia y la innovación. Dos bolivianas, llevarán estos dos temas, considerados estratégicos para el desarrollo de América Latina, al V Encuentro Red STEM Latinoamérica a desarrollarse en Lima, Perú.

La rectora de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), Verónica Ágreda, y la estudiante y miembro del equipo de investigación del NIHR Bolivia, Mariana Alejandra Arze Gómez, participarán como speakers en uno de los principales encuentros regionales sobre educación STEM+.

“El cambio climático, la transformación digital y la incertidumbre global están reconfigurando nuestro mundo, pero la educación sigue siendo nuestra palanca más poderosa para el desarrollo sostenible. El enfoque interdisciplinario STEM+ combina las competencias tecnológicas con el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía para empoderar a estudiantes y docentes y desarrollar soluciones a problemas del mundo real”, afirma Nina Smidt, directora ejecutiva de la fundación internacional Siemens Stiftung, coordinadora general de la Red STEM Latinoamérica.

Entre el 21 y el 23 de julio, el V Encuentro Red STEM Latinoamérica reunirá a representantes de 14 países, desde México hasta la Patagonia, de las más de 200 instituciones que integran la Red STEM Latinoamérica. Bajo el lema “Colaborar para transformar: Juntos por comunidades y territorios sostenibles” el encuentro dará cuenta de la necesidad de impulsar el enfoque STEM para el presente y el futuro de la educación como vector transversal para lograr el desarrollo social y sostenible.

Mujeres liderando la transformación STEM+

La participación boliviana también tendrá una mirada generacional. Mariana Alejandra Arze Gómez, estudiante de Psicología de Unifranz, integrará el Foro de Jóvenes: Mujeres líderes STEM+ Latinoamérica, dedicado a visibilizar a jóvenes que impulsan proyectos de investigación, innovación y liderazgo con impacto social. Con este espacio, por primera vez los jóvenes tendrán un espacio propio en el V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica.

"Tengo un especial interés en la investigación, el trabajo con comunidades y las iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la vida de las personas. Creo que una de las formas más valiosas de crecer, tanto personal como profesionalmente, es poner nuestros conocimientos y habilidades al servicio de los demás", afirma.

En su participación abordará la iniciativa ‘Observatorio de Salud Mental (OSM) – UNIFRANZ”. Esta es una iniciativa académica y científica que busca generar, analizar y difundir información confiable sobre el bienestar emocional y la salud mental en Bolivia. Apoyado por el Instituto de Neurociencias y la carrera de Psicología, ofrece datos clave y herramientas de prevención.

Aunque proviene del ámbito de las ciencias sociales, Arze representa una visión cada vez más presente en el enfoque STEM+, donde la tecnología y la ciencia dialogan con disciplinas como la psicología, la educación y las ciencias del comportamiento para resolver problemas complejos.

Su trayectoria combina investigación, liderazgo estudiantil, voluntariado y deporte, experiencias que considera fundamentales para su formación profesional y personal.

"A lo largo de mi formación he participado en proyectos académicos, actividades de voluntariado y espacios de liderazgo estudiantil, experiencias que han fortalecido mi compromiso con el aprendizaje continuo, el trabajo colaborativo y la responsabilidad social".

Actualmente forma parte del equipo de investigación del NIHR Bolivia, donde participa en proyectos orientados a generar conocimiento con impacto en las comunidades.

Un liderazgo que construye alianzas

Verónica Ágreda, rectora de Unifranz, también participará en el conversatorio "Alianzas y cofinanciación: Claves para transformar la educación en la región". Este espacio reunirá a representantes de universidades, fundaciones y organismos internacionales para analizar cómo la cooperación entre distintos actores puede acelerar la innovación educativa en América Latina.

El panel abordará uno de los principales desafíos de los sistemas educativos de la región: cómo construir modelos de colaboración sostenibles que permitan ampliar el acceso a una educación de calidad, impulsar proyectos de innovación y responder a las demandas de un mercado laboral en constante transformación.

La presencia de Ágreda en este espacio refleja el creciente interés por fortalecer redes de cooperación entre la academia, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales, una estrategia que diversos expertos consideran indispensable para afrontar retos como la transformación digital, la inteligencia artificial y el desarrollo del talento humano.

Una agenda para el futuro de la educación

El V Encuentro Red STEM Latinoamérica reúne a universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, organismos multilaterales y líderes educativos para compartir experiencias que fortalezcan la educación STEM+ en la región.

La programación incluye conferencias magistrales, paneles y foros sobre políticas públicas, innovación educativa, sostenibilidad, inclusión, liderazgo juvenil y cooperación internacional, con el objetivo de construir soluciones que permitan reducir brechas educativas y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI.

En ese escenario, la participación de las dos expositoras bolivianas pone sobre la mesa dos de los debates que hoy concentran la atención de los sistemas educativos latinoamericanos: la necesidad de construir alianzas estratégicas para impulsar la transformación educativa y el desafío de promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo vinculados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Desde esos dos ámbitos, Bolivia aportará su voz a una conversación regional que busca fortalecer la educación STEM+ como una herramienta para impulsar el desarrollo, la equidad y la formación de talento que demandan las sociedades del futuro.

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