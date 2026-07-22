La inteligencia artificial impulsa nuevas profesiones y redefine la formación universitaria

La inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el mundo del trabajo. Más que reemplazar empleos, está creando nuevas profesiones que hace pocos años no existían y que hoy son cada vez más demandadas en sectores como la salud, la banca, el marketing, la ciberseguridad y la industria tecnológica.

La directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, Fabiola Cadima, afirma que “La inteligencia artificial es una puerta súper amplia, abierta al mundo, y no es la excepción para el área de ingeniería de sistemas. Los estudiantes se están preparando para entrenar algoritmos con IA”.

Hoy surgen perfiles especializados como ingenieros de prompts, entrenadores de modelos de IA, especialistas en ética y auditoría de algoritmos, analistas de datos, diseñadores de experiencias con IA y expertos en ciberseguridad inteligente. Estas profesiones responden a la creciente necesidad de desarrollar, supervisar y utilizar la IA de forma responsable en las organizaciones.

Este cambio también plantea un desafío para las universidades: formar profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas y pensamiento crítico.

IA y oportunidades profesionales para el futuro

El avance tecnológico y la transformación del mercado laboral exigen que las universidades formen profesionales con competencias que vayan más allá de la administración de sistemas o el desarrollo de software. Hoy, el desafío es preparar especialistas capaces de diseñar soluciones inteligentes, analizar grandes volúmenes de datos y responder a las necesidades de una economía cada vez más digital.

“Los ingenieros de sistemas, hoy, no solo programan o mantienen redes. Su campo de acción ha crecido exponencialmente con la llegada de la inteligencia artificial. Ahora se forman para comprender y aplicar técnicas avanzadas como el machine learning, el deep learning y la ciencia de datos”, sostiene la académica.

Entre los perfiles con mayor proyección se encuentran el Prompt Engineer, encargado de diseñar instrucciones para modelos de IA; el Especialista en Ética y Gobernanza de IA, que garantiza un uso transparente y responsable; el Entrenador y Curador de Datos, responsable de preparar la información con la que aprenden los algoritmos; y el Especialista en IA Explicable (XAI), que hace comprensibles las decisiones de estos sistemas.

También crece la demanda de Desarrolladores de Agentes Autónomos, Auditores y Evaluadores de Riesgos de IA, Diseñadores de Experiencias con IA y Analistas de Impacto Socioeconómico de IA, perfiles que responden a los nuevos retos tecnológicos, regulatorios y sociales. Estas profesiones surgen porque las organizaciones necesitan integrar la inteligencia artificial de forma segura, ética y eficiente, además de cumplir con las regulaciones que avanzan en distintos países.

Estudios internacionales proyectan que la IA generará millones de nuevos empleos en la próxima década. Incluso, Adecco estima que para 2036 esta tecnología podría crear alrededor de 500 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, especialmente en áreas donde se integran capacidades tecnológicas y conocimiento del negocio.

Las habilidades humanas marcan la diferencia

Para Cadima, el éxito profesional no depende únicamente del dominio tecnológico. “Las habilidades técnicas son elementales, pero también considero que las habilidades blandas del ser humano hacen la diferencia. Poder trabajar con equipos, ser empático y buscar soluciones reales es clave”, sostiene.

Además, recuerda que el aprendizaje nunca termina: “La carrera no se queda ahí, no es que aprendes y aplicas. Es una profesión que constantemente está en evolución y eso la hace maravillosa”.

En este nuevo escenario, la formación continua, la ética, la creatividad y la capacidad para adaptarse al cambio serán tan importantes como el conocimiento técnico. La IA está transformando el mercado laboral y, al mismo tiempo, abre una oportunidad para que una nueva generación de profesionales impulse la innovación y el desarrollo del país.

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