¡Atención! El dólar paralelo en Bolivia registra una nueva variación y así cierra este domingo 26 de julio

El mercado paralelo del dólar en Bolivia volvió a registrar movimientos durante la jornada de este domingo 26 de julio, con una cotización que continúa ubicándose por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con la última actualización registrada, la divisa estadounidense se situó en Bs 11,59 para la compra y Bs 11,61 para la venta, según el promedio de las principales plataformas digitales que monitorean el comportamiento del mercado paralelo.

La cifra representa una variación respecto al reporte registrado durante el mediodía, cuando la cotización se ubicaba en Bs 11,56 para la compra y Bs 11,52 para la venta. Durante la jornada, el precio del dólar mostró movimientos asociados a la dinámica de oferta y demanda de moneda extranjera.

Demanda de dólares mantiene la presión sobre el mercado

Los cambios en la cotización responden principalmente a factores como la disponibilidad de dólares y la demanda de la divisa estadounidense, elementos que continúan generando fluctuaciones en el mercado paralelo.

Las plataformas digitales que siguen el comportamiento del dólar registran variaciones constantes a lo largo del día, reflejando la búsqueda de moneda extranjera por parte de distintos sectores económicos.

El dólar oficial se mantiene en Bs 11,37

Mientras tanto, el Banco Central de Bolivia mantiene vigente el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,37, valor que funciona como referencia frente a las cotizaciones observadas en el mercado paralelo.

La diferencia entre ambos valores continúa siendo observada por comerciantes, empresas y consumidores, debido al efecto que las variaciones del dólar pueden generar en actividades relacionadas con productos importados, servicios y otros sectores vinculados a la moneda estadounidense.

Mira la programación en Red Uno Play