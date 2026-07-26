Antes de convertirse en la nueva Miss Bolivia, Valeria Mena Ferreira, representante de Oruro, tuvo una destacada participación ante los jurados durante la entrevista realizada el 24 de julio, instancia en la que las candidatas respondieron preguntas y mostraron parte de su preparación personal.

Miss Oruro, quien inició su intervención con un mensaje emotivo sobre sus raíces y su familia.

“Soy hija de dos orureños que me enseñaron a amar mi tierra”, expresó.

El recuerdo de su padre y la fuerza de su madre

Durante su presentación, Valeria habló de su padre, a quien recordó como una figura que le enseñó el valor del esfuerzo.

“Mi padre me enseñó que la vida no tiene golpes de suerte, sino recompensas al trabajo duro y hoy me acompaña desde el cielo”, dijo ante los jurados.

También destacó el papel de su madre, a quien describió como su ejemplo de fortaleza y la razón por la que lucha por sus sueños cada día.

Su trabajo con adultos mayores

La candidata también habló sobre su labor con una organización de adultos mayores, experiencia que le permitió valorar la importancia de brindar una vejez más digna y feliz.

“Ellos me enseñaron que no son nuestro pasado, sino la razón de quiénes somos ahora”, manifestó.

Con ese mensaje, Valeria reforzó uno de los ejes de su participación: el respeto, acompañamiento y reconocimiento a las personas adultas mayores.

Declamó un poema para su madre

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando los jurados le preguntaron si podía declamar un poema. Valeria aceptó y compartió un fragmento dedicado a su madre.

“La paciencia de tus ojos, la firmeza de tu sí y ese milagro cotidiano de olvidarte para vivir. Y si alguna vez el cielo me pregunta qué es amar, no buscaré las palabras, pronunciaré tu nombre y con eso bastará”, declamó.

La joven señaló que ama la poesía y la escritura, porque son una forma de expresar lo que siente.

Respondió en italiano e inglés

Los jurados también le consultaron si hablaba italiano. Valeria respondió en ese idioma y explicó que lo comprende porque vivió en Italia durante tres meses.

Luego, al ser consultada por su nivel de inglés, respondió en ese idioma y aseguró que continúa practicándolo para mejorar.

“Creo que la belleza es una conexión entre la confianza y la bondad, porque cuando ambas se unen, inspiran a los demás”, expresó durante su intervención.

“I think beauty is a connection between confidence and kindness because when these two come together, they inspire others”, expresó durante su intervención.

Su referencia literaria

En la entrevista, Valeria también fue consultada sobre una obra literaria que haya marcado su vida. Mencionó “La insoportable levedad del ser”, destacando que el libro aborda la importancia de las decisiones y la libertad en la vida de las personas.

Con una participación que combinó emoción, seguridad, sensibilidad social, idiomas y cultura general, Valeria Mena dejó una impresión favorable ante los jurados antes de alcanzar la corona nacional.

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