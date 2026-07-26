Sobreviviente de cáncer reveló los cambios que hizo para cuidar su bienestar

Michelle Patidar, una sobreviviente de cáncer radicada en Chicago, Estados Unidos, en una entrevista para Chic Magazine, reveló los nueve artículos que decidió retirar de su cocina luego de atravesar la enfermedad y culminar sus tratamientos. Patidar fue diagnosticada con cáncer a los 32 años y, desde entonces, afirmó que modificó varios hábitos para tener mayor control sobre su bienestar.

Según explicó, no hizo todos los cambios de golpe, sino de manera gradual, reemplazando productos conforme se terminaban por opciones que considera menos tóxicas o más saludables.

Los nueve artículos que sacó de su cocina

Entre los productos que eliminó están los aceites refinados, que reemplazó por aceite de oliva virgen extra, aceite de aguacate, aceite de coco, ghee y mantequilla de animales alimentados con pasto. También retiró los utensilios antiadherentes y optó por acero inoxidable y hierro fundido.

Además, dejó de usar papel aluminio, que cambió por papel pergamino sin blanquear; recipientes de plástico y bolsas para sándwich, que reemplazó por envases de vidrio y bolsas de papel; y botellas plásticas de agua, que sustituyó por alternativas de vidrio y acero inoxidable.

También cambió productos de uso diario

Patidar señaló que retiró de su cocina las velas perfumadas, reemplazándolas por aceites esenciales; las tablas de cortar de plástico, que cambió por tablas de madera; y los productos de limpieza convencionales, optando por alternativas no tóxicas.

Otro cambio importante fue reducir los alimentos ultraprocesados. En su lugar, dijo que ahora prioriza alimentos integrales y bocadillos sin azúcares agregados, colorantes ni conservantes dañinos.

Una visión más integral de la salud

Patidar explicó que, después de siete años como sobreviviente de cáncer, comprendió la importancia de mirar la salud desde una perspectiva integral. Aunque destacó que la nutrición y el ejercicio son fundamentales, también considera importante prestar atención al entorno y a los productos que se utilizan a diario.

“Me llevó algo de tiempo, pero ahora siento que tengo mucho más control de mi salud”, señaló al referirse a los cambios realizados en su cocina.

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