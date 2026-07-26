Claves para entender 'La Odisea' antes de ver la nueva película

La expectativa por 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan, volvió a poner en discusión uno de los grandes clásicos de la literatura universal.

Para quienes no conocen la historia, hay cinco claves que ayudan a entender el relato antes de ver la adaptación cinematográfica.

No es una novela, es un poema épico

Lo primero que se debe saber es que 'La Odisea' no es una novela. Es un poema épico atribuido a Homero, compuesto por más de 12.000 versos divididos en 24 cantos.

La obra forma parte de los grandes relatos de la antigua Grecia y está conectada con los hechos posteriores a la Guerra de Troya, la misma historia vinculada al famoso caballo de madera.

Odiseo solo quiere volver a casa

El protagonista es Odiseo, rey de Ítaca, también conocido como Ulises en la tradición latina. Tras luchar durante 10 años junto a los griegos en la Guerra de Troya, su único deseo es regresar a casa para reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

Sin embargo, el regreso no será sencillo. El viaje, que debía ser el retorno al hogar, termina convirtiéndose en una travesía de otros 10 años llena de pruebas, peligros y decisiones difíciles.

Dioses, monstruos y tentaciones

Como ocurre en los relatos de la mitología griega, los dioses tienen un papel central. Odiseo se enfrenta a la furia de Poseidón, recibe la ayuda de Atenea y se cruza con personajes como Hades, Helios, la hechicera Circe y las famosas sirenas, cuyo canto representa una tentación mortal.

También aparece el cíclope Polifemo, uno de los episodios más recordados de la obra.

Penélope resiste en Ítaca

Mientras Odiseo intenta volver, en Ítaca su esposa Penélope espera su regreso y logra burlar a los pretendientes que quieren ocupar el lugar del rey.

Su papel es clave porque representa la fidelidad, la inteligencia y la resistencia frente a la presión de quienes dan por muerto a Odiseo.

Argos, el perro que lo reconoce

Uno de los momentos más emotivos del relato ocurre cuando Odiseo finalmente regresa a Ítaca disfrazado de mendigo. Allí, su perro Argos es el único que lo reconoce.

El episodio se ha convertido en una de las escenas más recordadas de la obra por su carga emocional y simbólica.

Más que una aventura

Aunque “La Odisea” está llena de viajes, criaturas y peligros, el fondo de la historia va más allá de la aventura.

La obra habla del hogar, la identidad, la tentación, la perseverancia y la superación personal. El verdadero viaje de Odiseo no consiste únicamente en cruzar el mar, sino en reencontrarse consigo mismo y con aquello que le da sentido a su vida.

Ulises y Odiseo son el mismo personaje

Un último dato importante: Odiseo y Ulises son el mismo personaje. Odiseo es el nombre griego, mientras que Ulises es la forma latina.

Por eso, si en libros, películas o comentarios aparecen ambos nombres, se está hablando del mismo héroe.

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