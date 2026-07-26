Estacionar el auto a la sombra puede bajar hasta 20 grados la temperatura, afirma especialista

A principios de julio de 2026, una ola de calor, con temperaturas cercanas a los 104º F, afectó a unos 100 millones de habitantes de varios estados. Por eso, cobran importancia los consejos de un médico de la universidad Rutgers que asegura que aparcar a la sombra puede mantener el coche unos 20 grados más fresco.

sobrecalentado que pone en peligro a personas y mascotas”, dice Khalil Savary, profesor asociado del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de Rutgers.

“El interior de un coche aparcado puede alcanzar rápidamente temperaturas peligrosas, convirtiéndose en una trampa de aire

Explica que “el intenso calor que estamos experimentando no es casual ya que forma parte de un patrón global de calentamiento que está afectando nuestra salud, nuestra seguridad y nuestras rutinas diarias”.

A la sombra y con parasoles



Savary propone algunas prácticas sencillas para bajar la temperatura en el interior del coche. “No necesitas dejar el motor en marcha ni encender el aire acondicionado al máximo para mantenerlo fresco”, asegura.

De todas formas, aconseja revisar el sistema de aire acondicionado asegurándose de que funciona correctamente y reciba el mantenimiento adecuado. También, asegurarse de que las juntas de las ventanillas estén en condiciones y eviten el ingreso del calor o de la humedad excesivos.

A la hora de aparcar, estas son las principales recomendaciones:

Aparca a la sombra. Busca árboles, garajes o paredes orientadas al norte. Estacionar a la sombra puede mantener el coche hasta 20 grados más fresco. Orienta la parte trasera hacia el sol para que la luz directa incida menos en el parabrisas.

Utiliza parasoles. Estos simples elementos bloquean la luz solar directa, reducen la temperatura del tablero, las ventanillas laterales, el maletero y los asientos. Es posible fabricar uno con cartón o láminas de aluminio.

Abre un poco las ventanillas. Cuando el coche esté aparcado, abrir las ventanillas medio centímetro permite que escape el calor sin comprometer la seguridad.

Utiliza ventiladores solares. Estos pequeños aparatos que se colocan sobre el salpicadero ayudan a ventilar el aire caliente del coche cuando está aparcado.

Cubre las superficies interiores. Coloca toallas de colores claros sobre los asientos, el salpicadero y el volante para que absorban menos calor.

Abre todas las puertas o baja las ventanillas durante 30 segundos. La ventanilla delantera izquierda y la trasera derecha (o viceversa) deben estar abiertas para crear una corriente de aire y permitir la salida rápida del aire caliente antes de entrar.

Cristales tintados. En los estados donde es legal, el tintado de lunas puede reducir la exposición a los rayos ultravioleta y el calor en el habitáculo.

El calor extremo dentro de un coche no solo es incómodo, sino también peligroso. Por eso Savary recomienda:

Nunca dejes a niños, personas mayores ni mascotas dentro de un coche aparcado: evita hacerlo, incluso por unos minutos. La temperatura puede subir 20º F en 10 minutos, incluso con las ventanillas ligeramente abiertas.

Hidrátate: lleva una botella de agua reutilizable y rellénala con regularidad, porque el calor y la deshidratación van de la mano.

Lleva una botella pulverizadora: rociar la piel con un poco de agua y usar un ventilador proporciona un enfriamiento por evaporación instantáneo.

Conduce con las ventanillas bajas unos minutos antes de encender el aire acondicionado: esto permite que el calor acumulado escape y que el aire acondicionado funcione de manera más eficiente.

Prepara un kit de emergencia para el verano: debe incluir agua, pastillas de electrolitos y un ventilador de mano o un pulverizador de agua.

Fuente: El Clarín.

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