¡Se hizo viral! Así lograron acorralar a un intruso en una casa

La presencia de un visitante inesperado en una vivienda se convirtió en la excusa perfecta para desplegar la creatividad. En lugar de cundir el pánico, quienes estaban presentes diseñaron un extenso pasillo guiado con cientos de botellas de agua agrupadas para dirigir la ruta del roedor.

La persecución que conquistó Internet

Entre risas y momentos de gran tensión, el pequeño animal recorrió apresuradamente el camino trazado hasta alcanzar la salida. La grabación capturó la carrera del intruso mientras la familia festejaba el éxito del divertido plan de evacuación.

Las imágenes no tardaron en circular masivamente por distintas plataformas virtuales, generando miles de comentarios entre los usuarios. En los comentarios se celebró la destreza para resolver el problema de forma pacífica y sumamente entretenida.

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