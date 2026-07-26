Homenaje en La Velada del Año VI: Ibai Llanos y la comunidad despiden al youtuber Gaspi

La Velada del Año VI vivió una de sus jornadas más emotivas al rendir un sentido homenaje al fallecido creador de contenido conocido como Gaspi. En presencia de la familia del joven, el organizador del evento, Ibai Llanos, recordó su trayectoria y compartió reflexiones que marcaron el momento más conmovedor de la noche.

Durante el desarrollo de la transmisión, los organizadores hicieron una pausa para solicitar el respeto de todos los asistentes presentes y virtuales. "Desde la organización de la velada, quisiéramos un minuto de silencio, hemos preparado un pequeño homenaje para Gaspi", expresaron desde el escenario principal antes de reproducir un video que hacía un repaso por los momentos más icónicos de Gaspi.

Un trágico desenlace en el aire

El joven influencer perdió la vida el pasado 14 de junio, a los 23 años, en un trágico accidente ocurrido en Río de Janeiro. De acuerdo al medio ‘El Clarín’, según los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil, el siniestro ocurrió porque dos helicópteros coincidieron en la misma ruta de vuelo tras despegar de puntos distintos.

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