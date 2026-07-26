La planificación financiera se ha convertido en una herramienta esencial para que las estrellas del deporte logren preservar el patrimonio acumulado durante sus carreras. Un informe de The Telegraph revela que cada vez más atletas recurren a asesores especializados para diseñar estrategias de largo plazo que les permitan afrontar el retiro y reducir el riesgo de problemas económicos.

Los elevados salarios, premios millonarios y contratos publicitarios permiten que muchos deportistas acumulen grandes fortunas antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, esas ganancias suelen concentrarse en un período relativamente corto y están expuestas a factores como lesiones, bajo rendimiento o el final de la carrera profesional.

Según el informe, firmas especializadas en gestión patrimonial trabajan con tenistas, golfistas y pilotos de Fórmula 1 para desarrollar planes financieros que garanticen estabilidad durante varias décadas. El objetivo principal es evitar decisiones impulsivas y promover una administración responsable del patrimonio.

Johnnie Hampel, exbanquero de Goldman Sachs y cofundador de la firma Y Tree, explicó que uno de los mayores desafíos consiste en ayudar a los atletas a cambiar la mentalidad del éxito inmediato por una visión de largo plazo. Advirtió que muchos jóvenes deportistas alcanzan ingresos millonarios antes de los 25 años y suelen creer que esa situación será permanente, lo que incrementa el riesgo de gastos excesivos e inversiones inadecuadas.

El especialista también señaló que los ingresos de un deportista pueden variar drásticamente de una temporada a otra. Mientras un título importante puede representar millones de dólares en premios, una lesión puede reducir significativamente las ganancias previstas. Por ello, las estrategias financieras contemplan distintos escenarios económicos para garantizar estabilidad incluso en los períodos más difíciles.

El análisis también destaca que las necesidades cambian según la disciplina. Los golfistas suelen disfrutar de carreras más prolongadas que los tenistas, mientras que los pilotos de Fórmula 1 permanecen menos tiempo en la máxima categoría. Estas diferencias influyen directamente en la planificación del patrimonio y en la preparación para el retiro.

Uno de los datos más llamativos del informe corresponde al fútbol inglés. De acuerdo con estimaciones del exdirector ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Gordon Taylor, entre el 10% y el 20% de los jugadores de la Premier League llegaron a declararse en bancarrota dentro de los cinco años posteriores a su último partido, reflejando la importancia de una adecuada educación financiera.

Finalmente, Hampel destacó que el análisis de datos es una de las principales herramientas para evaluar riesgos, costos y oportunidades de inversión. Ese enfoque, basado en métricas y proyecciones, resulta especialmente atractivo para deportistas acostumbrados a tomar decisiones respaldadas por estadísticas durante su carrera competitiva. Según el especialista, incluso premios multimillonarios, como los obtenidos en los grandes torneos internacionales, pueden asegurar la estabilidad económica de por vida, siempre que sean administrados con disciplina y una estrategia financiera de largo plazo.

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