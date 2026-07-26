Lesiones, retiro e inversiones equivocadas pueden acabar con una fortuna. Expertos revelan cómo los deportistas de élite se preparan para ese momento.
26/07/2026 15:35
Escuchar esta nota
La planificación financiera se ha convertido en una herramienta esencial para que las estrellas del deporte logren preservar el patrimonio acumulado durante sus carreras. Un informe de The Telegraph revela que cada vez más atletas recurren a asesores especializados para diseñar estrategias de largo plazo que les permitan afrontar el retiro y reducir el riesgo de problemas económicos.
Los elevados salarios, premios millonarios y contratos publicitarios permiten que muchos deportistas acumulen grandes fortunas antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, esas ganancias suelen concentrarse en un período relativamente corto y están expuestas a factores como lesiones, bajo rendimiento o el final de la carrera profesional.
Según el informe, firmas especializadas en gestión patrimonial trabajan con tenistas, golfistas y pilotos de Fórmula 1 para desarrollar planes financieros que garanticen estabilidad durante varias décadas. El objetivo principal es evitar decisiones impulsivas y promover una administración responsable del patrimonio.
Johnnie Hampel, exbanquero de Goldman Sachs y cofundador de la firma Y Tree, explicó que uno de los mayores desafíos consiste en ayudar a los atletas a cambiar la mentalidad del éxito inmediato por una visión de largo plazo. Advirtió que muchos jóvenes deportistas alcanzan ingresos millonarios antes de los 25 años y suelen creer que esa situación será permanente, lo que incrementa el riesgo de gastos excesivos e inversiones inadecuadas.
El análisis también destaca que las necesidades cambian según la disciplina. Los golfistas suelen disfrutar de carreras más prolongadas que los tenistas, mientras que los pilotos de Fórmula 1 permanecen menos tiempo en la máxima categoría. Estas diferencias influyen directamente en la planificación del patrimonio y en la preparación para el retiro.
Finalmente, Hampel destacó que el análisis de datos es una de las principales herramientas para evaluar riesgos, costos y oportunidades de inversión. Ese enfoque, basado en métricas y proyecciones, resulta especialmente atractivo para deportistas acostumbrados a tomar decisiones respaldadas por estadísticas durante su carrera competitiva. Según el especialista, incluso premios multimillonarios, como los obtenidos en los grandes torneos internacionales, pueden asegurar la estabilidad económica de por vida, siempre que sean administrados con disciplina y una estrategia financiera de largo plazo.
Mira la programación en Red Uno Play