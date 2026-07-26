En medio de un ambiente cargado de emoción, lágrimas y aplausos, familiares, amigos, artistas, autoridades y cientos de seguidores acompañaron este domingo el cortejo fúnebre de la reconocida cantante cruceña Alenir Echeverría, quien fue sepultada en el Cementerio El Pajonal, ubicado en la radial 12 y cuarto anillo de la capital cruceña.

El recorrido comenzó con el traslado de sus restos mortales desde el salón velatorio hasta el camposanto, donde el pueblo cruceño le rindió un sentido homenaje a quien durante más de cuatro décadas se convirtió en una de las voces más representativas del folclore oriental boliviano.

Así fue el emotivo último adiós a Alenir Echeverría en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/Red Uno.

Durante el último adiós se vivieron momentos de profunda nostalgia. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, familiares, amigos y admiradores despidieron el cuerpo presente de la artista, cuyo talento y carisma marcaron a varias generaciones de bolivianos.

Así fue el emotivo último adiós a Alenir Echeverría en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/Red Uno.

Alenir Echeverría dedicó más de 40 años de su vida a la música, consolidándose como una de las máximas exponentes del folclore cruceño y de la música nacional. Su inconfundible voz, así como las interpretaciones de ritmos orientales, la llevaron a conquistar escenarios dentro y fuera del país, dejando una huella imborrable en la cultura boliviana.

Así fue el emotivo último adiós a Alenir Echeverría en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/Red Uno.

La artista falleció cerca de la medianoche del pasado viernes, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Su partida ha generado múltiples expresiones de pesar por parte del ámbito artístico, instituciones culturales y seguidores que reconocen el importante legado que deja para la música boliviana.

Así fue el emotivo último adiós a Alenir Echeverría en Santa Cruz. FOTO: Daniel Román/Red Uno.

Aunque Alenir Echeverría ya descansa en su última morada, su legado permanecerá vivo en cada una de las canciones que interpretó y en el recuerdo de quienes encontraron en su voz un símbolo de identidad y orgullo para Santa Cruz y Bolivia.

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