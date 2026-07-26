Más de 1.600 puntos calientes en Bolivia: vea dónde se concentran

El último informe citado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señala que la mayor concentración se registra en la Chiquitanía cruceña, mientras Beni aparece como el segundo departamento con más puntos calientes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el último reporte sobre puntos calientes en el país registra 1.611 puntos a nivel nacional, con mayor concentración en el departamento de Santa Cruz.

El pronosticador, Marcelo Peñaloza, explicó que el monitoreo corresponde a la Dirección Forestal, instancia encargada de hacer seguimiento a estos registros.

“Hasta el día viernes se registraron 1.611 puntos calientes, los cuales tenían mayor concentración en el departamento de Santa Cruz”, señaló.

Chiquitanía, la zona con mayor incidencia

Según el reporte, la mayor concentración de puntos calientes se encuentra en la zona de la Chiquitanía, en Santa Cruz.

Peñalosa indicó que, aunque el monitoreo se mantiene en actualización, los valores continúan rondando esa cifra y con mayor presencia en la región cruceña.

Beni es el segundo departamento con más puntos calientes

El pronosticador agregó que, después de Santa Cruz, el departamento de Beni aparece como el segundo con mayor cantidad de puntos calientes.

También se reportan registros en otros departamentos con menor incidencia, entre ellos Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Potosí.

Focos de calor no siempre son incendios activos

El reporte recordó que un punto caliente o foco de calor no significa necesariamente fuego activo, sino una anomalía térmica detectada en una zona, con temperaturas más elevadas respecto a su comportamiento normal.

Sin embargo, también se informó que en Tarija se reactivó un incendio forestal, situación que vuelve a generar preocupación por la recurrencia de estos eventos en esta época del año.

Incendios dejan huella en el país

Durante los últimos cinco años, los incendios forestales dejaron una afectación de millones de hectáreas en el país. La sequedad de los suelos, los vientos fuertes y la reducción de vegetación húmeda son factores que agravan el riesgo durante la temporada.

La situación mantiene en alerta a regiones vulnerables, especialmente en el oriente y sur del país, donde cada año se registran emergencias por fuego y quemas.

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