Ministro expresa pesar por militares y trabajadores fallecidos en Huanuni

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de dos militares y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, tras el grave hecho registrado durante una operación de seguridad preventiva en el centro minero.

A través de sus redes sociales, la autoridad lamentó la muerte del sargento inicial de Topografía Cristian Quispe Beltrán y del sargento segundo de Música Jhonatan Abdul Condori Mamani, además de dos trabajadores de la empresa minera estatal.

Condolencias a las familias

Justiniano hizo llegar sus condolencias a las familias, seres queridos, camaradas y compañeros de trabajo de las víctimas.

“A sus familias, seres queridos, camaradas y compañeros de trabajo les hago llegar mis más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad en este momento de inmenso dolor”, señaló en su mensaje.

Subteniente herido recibe atención médica

El ministro también informó que el subteniente de Infantería, Cristian Medrano Suárez, quien resultó herido en el hecho, se encuentra recibiendo atención médica especializada.

Además, indicó que se realizará seguimiento permanente a su estado de salud y se brindará el apoyo necesario a las familias afectadas.

Pide investigación rigurosa

La autoridad remarcó que las circunstancias de lo ocurrido deben ser esclarecidas mediante una investigación “rigurosa, objetiva y transparente”.

También pidió evitar especulaciones y aguardar la información oficial emitida por las autoridades competentes.

Contexto del hecho

El hecho se registró la madrugada de este domingo en Huanuni, durante un operativo de seguridad preventiva coordinado con la Empresa Minera Huanuni, tras reportes sobre presunta sustracción ilegal de mineral.

Según el comunicado del Ejército, durante el repliegue del operativo, personal militar y trabajadores cayeron al interior de una bocamina. El caso dejó cuatro fallecidos y un subteniente herido, que fue evacuado a Oruro.

Mensaje de fortaleza

Justiniano cerró su pronunciamiento pidiendo descanso eterno para quienes perdieron la vida y fortaleza para sus familias.

“Que Dios conceda descanso eterno a quienes perdieron la vida y dé fortaleza y consuelo a sus familias”, expresó.

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