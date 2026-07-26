Falsos policías atracan vivienda de exmilitar en Irpavi y escapan con dinero en efectivo

Seis delincuentes armados, que se hicieron pasar por policías antidroga, irrumpieron en una vivienda de la calle 16 de Irpavi, en la zona sur de La Paz, donde redujeron y enmanillaron a un exmilitar jubilado de 82 años para cometer un violento atraco.

Se hicieron pasar por policías

La víctima había regresado a su domicilio luego de ir a la peluquería cuando fue interceptada por los antisociales, quienes le aseguraron que realizaban un operativo por un supuesto caso de narcotráfico.

"Seis personas lo enmanillaron haciéndose pasar por policías antidrogas, diciéndole que en esta casa había droga. Lo enmanillaron y han deshecho la casa; han buscado por todo lado dinero y demás", relató un familiar.

Los delincuentes revisaron cada ambiente de la vivienda y sustrajeron una cantidad aún no determinada de dinero en efectivo. La familia señaló que los antisociales actuaron con violencia y destruyeron parte del inmueble durante la búsqueda.

Familiares creen que fue planeado

Los familiares creen que el atraco fue planificado y que los delincuentes conocían los movimientos del adulto mayor. "Parece que lo han estudiado. Él regresó de la peluquería y sucedió todo esto", afirmaron.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los seis sujetos llegaron al inmueble, permanecieron algunos segundos en la puerta e ingresaron a la vivienda. Minutos después, fueron registrados saliendo con objetos en sus manos para abordar una camioneta roja, identificada preliminarmente como una Jeep Grand Cherokee, en la que escaparon.

La Policía analiza las imágenes de seguridad para identificar a los responsables, establecer cómo obtuvieron información sobre la vivienda y determinar si el objetivo principal era la caja fuerte que, según la familia, buscaban insistentemente.

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