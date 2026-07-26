Dos habitaciones quedaron destruidas tras un incendio en Potosí

Un incendio estructural de magnitud se registró la noche del sábado 25 de julio en un domicilio particular ubicado en la zona de Cachirancho, sobre la calle Quiroz, en la ciudad de Potosí.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:00, cuando efectivos de la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles acudieron al llamado de emergencia y llegaron hasta el inmueble afectado.

Dos habitaciones fueron afectadas

Durante la verificación inicial, el personal especializado constató que el fuego afectaba dos habitaciones ubicadas en el primer piso de la vivienda.

Los bomberos tomaron contacto con vecinos del sector para verificar si había personas dentro del inmueble y luego iniciaron las tareas de control y extinción de las llamas.

Solicitaron apoyo de una cisterna

Ante la magnitud del incendio, se solicitó el apoyo de un vehículo cisterna para reforzar las labores de sofocación y posteriormente realizar los trabajos de enfriamiento correspondientes.

La intervención permitió controlar la emergencia y evitar que el fuego se propague a otros ambientes de la vivienda o inmuebles cercanos.

No hubo personas heridas

Producto del siniestro se registraron daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales.

De acuerdo con la información proporcionada por los ocupantes del inmueble, la causa probable del incendio sería de origen eléctrico, extremo que deberá ser evaluado por las instancias correspondientes.

Investigación en curso

Las autoridades realizarán la evaluación técnica para establecer con precisión las causas del incendio y cuantificar los daños ocasionados en la vivienda.

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