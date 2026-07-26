Son 48 distritos de La Paz que retoman clases este lunes con horario de invierno ampliado

Los estudiantes de los distritos que aún permanecían en descanso pedagógico en el departamento de La Paz retornarán este lunes a las aulas, luego de que la Dirección Departamental de Educación confirmara que existen condiciones climáticas favorables para reanudar las actividades presenciales.

La medida alcanza a 48 de los 75 distritos educativos del departamento, correspondientes al Altiplano Norte, Altiplano Medio y Altiplano Sur.

"De los 75 distritos, son 48 distritos que ahora prácticamente van a retornar; todo el Altiplano del departamento de La Paz, Altiplano Norte, Altiplano Medio y Altiplano Sur", informó el subdirector de Educación Regular de La Paz, Samuel Morales.

Horario de invierno ampliado

El retorno a clases se realizará manteniendo el horario de invierno ampliado, que contempla una tolerancia de 45 minutos en el ingreso de los estudiantes.

"Se está retornando con horario de invierno ampliado de 45 minutos. Una semana o dos semanas más vamos a tener esto y después vamos a evaluar la posibilidad de reducir gradualmente esa tolerancia", explicó.

Morales indicó que cualquier modificación al horario dependerá de las evaluaciones que se realicen de manera coordinada con el Senamhi y el Sedes, en función de las condiciones meteorológicas y epidemiológicas.

Desde este lunes también retornan a clases los estudiantes de Santa Cruz, mientras que en Cochabamba el regreso estará acompañado del uso obligatorio de barbijo durante dos semanas como medida preventiva frente a los casos de herpangina y varicela.

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