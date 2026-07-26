Una transmisión habitual sobre el pronóstico del tiempo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión argentina. Durante la emisión de Fenómenos, por la señal Todo Noticias (TN), una cámara ubicada en la provincia de Corrientes captó una imagen que sorprendió a los conductores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El episodio ocurrió mientras el meteorólogo Matías Bertolotti presentaba las condiciones climáticas previstas para el fin de semana. En ese momento, una de las cámaras utilizadas para el seguimiento del clima, instalada en la costanera de Paso de la Patria, registró una figura con apariencia humana que parecía desplazarse rápidamente y desaparecer en cuestión de segundos.

El hallazgo fue advertido por un usuario de Instagram identificado como Lautaro, quien compartió la grabación y llamó la atención del equipo del programa. Al finalizar la emisión, los conductores decidieron mostrar nuevamente las imágenes para analizar lo ocurrido.

“Miren lo que pasó en vivo”, comentó José Bianco al presentar el video. La secuencia generó sorpresa en el estudio y Bertolotti intentó encontrar una explicación a lo que mostraba la cámara.

“¿Qué es esto? ¿Es un reflejo?”, expresó el meteorólogo mientras observaba la grabación. Luego agregó: “Es una persona que corre y desaparece... no tiene patas”, en referencia a la particular forma en que se veía la figura en las imágenes.

Bianco aclaró que el registro había ocurrido en tiempo real y que la cámara pertenecía a la zona de Paso de la Patria. “No estamos jodiendo, esto pasó en vivo cuando estábamos hablando del tiempo”, señaló durante el programa.

Ante la sorpresa generada por la escena, el equipo decidió dejar abierta la posibilidad de realizar un análisis más detallado de la grabación junto con especialistas en imágenes y cámaras para determinar qué pudo haber ocurrido.

Mientras algunos usuarios interpretaron el registro como una supuesta aparición paranormal, otros plantearon posibles explicaciones relacionadas con efectos visuales, reflejos, movimiento de la cámara o condiciones de la transmisión.

Por ahora, la imagen continúa generando debate entre quienes creen que se trata de un fenómeno inexplicable y quienes buscan una explicación técnica detrás del curioso momento captado en plena transmisión.

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