La hoja de vida es, para muchas personas, la primera oportunidad de causar una buena impresión durante un proceso de selección. Sin embargo, expertos en recursos humanos advierten que uno de los errores más frecuentes consiste en llenar el documento con información innecesaria o poco relevante.

Según recomendaciones compartidas por la plataforma de empleo Laborum, un currículum debe priorizar la claridad, la información reciente y los logros profesionales, en lugar de convertirse en un listado completo de toda la trayectoria laboral o de datos personales que no influyen en la capacidad para desempeñar un cargo.

En la misma línea, especialistas citados por Novorésumé señalan que los reclutadores suelen dedicar apenas unos segundos a revisar cada hoja de vida, por lo que cada espacio debe aprovecharse para destacar las habilidades y la experiencia más importantes.

Tres datos que los expertos recomiendan eliminar

No incluya la dirección completa

Uno de los principales consejos es omitir la dirección exacta del domicilio. Tanto Laborum como otros especialistas en empleo recomiendan indicar únicamente la ciudad o el municipio de residencia.

Esta información suele ser suficiente para que la empresa conozca la ubicación del candidato, sin necesidad de revelar datos personales más específicos.

Evite frases como "buena presencia"

Otro error frecuente consiste en describirse con expresiones generales como "buena presencia", "responsable" o "proactivo", sin ofrecer ejemplos que respalden esas cualidades.

Especialistas en empleo sugieren reemplazar estos adjetivos por logros concretos, resultados medibles o competencias técnicas que permitan demostrar el aporte profesional del candidato.

No mencione habilidades informáticas básicas

Indicar que se sabe utilizar el correo electrónico, navegar por internet o manejar redes sociales tampoco suele aportar valor en la mayoría de los procesos de selección.

Los expertos consideran que estas competencias ya se presuponen para la mayoría de los cargos administrativos y profesionales, por lo que recomiendan utilizar ese espacio para destacar conocimientos especializados, certificaciones o programas relacionados con el puesto al que se aspira.

Otros datos que ya no suelen aparecer en un currículum

Laborum también recomienda eliminar información que actualmente no suele ser necesaria durante las primeras etapas de selección, entre ella:

Estado civil.

Edad o fecha de nacimiento.

Número de hijos.

Dirección completa.

Fotografía, salvo que la empresa la solicite.

Pretensión salarial, excepto cuando sea un requisito de la vacante.

Redes sociales personales que no tengan relación con la actividad profesional.

La plataforma explica que retirar estos datos permite reducir posibles sesgos y ofrecer un documento más limpio, moderno y fácil de revisar.

¿Qué sí debería incluir una hoja de vida?

De acuerdo con Novorésumé, un currículum bien estructurado debe contener información que permita identificar rápidamente el perfil profesional del candidato.

Entre los elementos más importantes figuran:

Datos de contacto.

Resumen profesional.

Experiencia laboral.

Formación académica.

Habilidades técnicas.

También recomienda agregar idiomas, certificaciones, proyectos, voluntariados o actividades extracurriculares cuando aporten valor al perfil, especialmente en el caso de personas con poca experiencia laboral.

Menos información puede generar más oportunidades

Los especialistas coinciden en que una hoja de vida efectiva no es la que contiene más información, sino aquella que presenta de forma clara los aspectos más relevantes para el cargo.

Un documento breve, actualizado, sin datos innecesarios y orientado a destacar resultados puede facilitar el trabajo de los reclutadores y aumentar las posibilidades de avanzar a una entrevista laboral.

Mira la programación en Red Uno Play