Regreso a clases con cambios: qué departamentos mantienen horario de invierno y qué medidas aplicarán

Después de una semana adicional de descanso pedagógico, miles de estudiantes de Bolivia retornarán este lunes 27 de julio a las unidades educativas bajo distintas medidas definidas por las autoridades educativas y de salud de cada departamento.

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, confirmó el reinicio de las actividades escolares y explicó que las determinaciones fueron establecidas tras evaluaciones regionales relacionadas con las bajas temperaturas, la situación epidemiológica y las condiciones ambientales.

Los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija retomarán las clases presenciales, aunque no todos lo harán bajo las mismas condiciones.

En La Paz, incluyendo las ciudades de La Paz y El Alto, continuará vigente el horario de invierno ampliado debido a las bajas temperaturas registradas en la región. La Dirección Departamental de Educación informó que la medida se mantiene luego de una evaluación con las direcciones distritales y autoridades del sector.

Una situación similar se aplicará en Oruro y Potosí, donde también continuará el horario de invierno ampliado. La decisión fue asumida tras reuniones entre las autoridades educativas, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y representantes de padres de familia.

En Cochabamba, el retorno tendrá una medida adicional: los estudiantes deberán utilizar barbijo de manera obligatoria durante al menos dos semanas. La disposición fue recomendada por el Sedes debido al incremento de casos de herpangina y varicela en unidades educativas.

El director departamental de Educación, Édgar Veizaga, explicó que la medida busca reducir el riesgo de contagios y proteger la salud de los estudiantes durante el reinicio de actividades escolares.

En Santa Cruz, los estudiantes retornarán a las aulas después de cumplir tres semanas de descanso pedagógico. El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que la decisión fue asumida tras una evaluación conjunta con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), además de considerar el avance de la campaña de vacunación dirigida a niños, adolescentes y jóvenes.

“Después de una evaluación con el Sedes, Senamhi y una gran campaña de vacunación para nuestros estudiantes, oficialmente el lunes 27 retornamos a las labores educativas para poder cumplir los 200 días hábiles”, señaló Alcócer.

La autoridad confirmó que Santa Cruz mantendrá vigente el horario de invierno, por lo que continuará la tolerancia en los horarios de ingreso y salida debido a las bajas temperaturas que afectan a la región.

“Todavía se aplica el horario de invierno. No se ha levantado la tolerancia en los horarios de ingreso y salida porque continúan las bajas temperaturas”, afirmó Alcócer.

En Tarija, el retorno presencial se concretará después de la ampliación del receso escolar debido a la contaminación del aire provocada por los incendios forestales. El director distrital de Educación, Sergio Gallardo, confirmó que las actividades volverán a la modalidad presencial y que continuará vigente el horario de invierno.

Por su parte, Chuquisaca retomará las actividades escolares con el horario de invierno establecido antes del inicio del descanso pedagógico.

Otros departamentos ya habían retornado previamente. Beni reinició las clases el 7 de julio tras una evaluación epidemiológica realizada por las autoridades de salud, mientras que Pando retomó las actividades el 20 de julio con base en los reportes sanitarios del departamento.

De esta manera, el regreso a clases en Bolivia estará marcado por medidas diferenciadas en cada región, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa y reducir riesgos relacionados con el clima, enfermedades y condiciones ambientales.

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