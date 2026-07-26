Choque y fuga: vagoneta quedó en medio de la vía tras impactar contra un camión en la ruta Tupiza-Villazón

Un accidente de tránsito registrado este domingo 26 de julio en la carretera interprovincial Villazón-Tupiza dejó una vagoneta con daños materiales de consideración, mientras que el conductor de un presunto camión involucrado en el hecho escapó del lugar.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió en el sector denominado Cuartos, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de Villazón, cuando la vagoneta de color blanco circulaba en sentido norte a sur por la carretera.

Según las primeras investigaciones, el conductor habría invadido el carril contrario sin tomar las debidas precauciones, llegando a impactar lateralmente contra un presunto camión azul que circulaba en sentido opuesto. Tras la colisión, el vehículo protagonista realizó un giro de aproximadamente 90 grados y quedó en medio de la plataforma asfáltica con orientación de oeste a este.

Accidente en la carretera Villazón-Tupiza deja una vagoneta afectada y un camión en fuga. FOTO: Comandando de la Policía de Potosí.

Producto del accidente no se registraron personas heridas; sin embargo, la vagoneta sufrió daños materiales de consideración.

La Policía informó que el conductor del camión involucrado abandonó el lugar del hecho y actualmente es buscado dentro del proceso investigativo. Asimismo, se realizó la prueba de alcohol-test al conductor de la vagoneta como parte de los procedimientos correspondientes.

El caso continúa en etapa de investigación para establecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

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