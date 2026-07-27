“Era mi mejor amigo, mi confidente”: familia de militar fallecido en Huanuni exige justicia

Entre lágrimas y con un profundo dolor, la hermana del sargento del Ejército, Kevin Christian Quispe Beltrán, pidió justicia por la muerte de su hermano, quien perdió la vida durante un operativo contra los denominados “jukus” en Huanuni, la madrugada de este domingo 26 de julio.

“Era mi mejor amigo, mi confidente, todo le contaba a él”, expresó con la voz quebrada, mientras esperaba que las autoridades concluyan los procedimientos para la entrega del cuerpo a la familia.

Según relató, el sargento estaba destinado desde hace algunos meses en Huanuni y fueron sus propios camaradas quienes le informaron sobre lo ocurrido. En un primer momento le comunicaron que su hermano se encontraba gravemente herido, pero minutos después recibió una nueva llamada que confirmó el peor desenlace.

“Me dicen que mi hermano ya había perdido la vida. Me dijeron que los jukus lo habían botado de un barranco”, afirmó.

La familia sostiene que el militar habría sido víctima de una emboscada durante el enfrentamiento y exige que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables.

“Yo quiero justicia. Quiero que agarren a las personas que le hicieron eso a mi hermanito. Yo sé que no fue un accidente, les habían emboscado y ellos eran muchos”, manifestó.

Mientras tanto, los familiares denunciaron demoras en la entrega del cuerpo y aseguraron que permanecieron durante varias horas a la espera de la llegada de las autoridades competentes.

“Estamos peregrinando. Desde las tres de la mañana estamos aquí. No llegan los fiscales, nosotros queremos ayuda y respuestas. Ya me lo quiero llevar. Nuestra familia lo está esperando en El Alto y mis hermanitos pequeños preguntan por él”, expresó la joven entre lágrimas.

El cuerpo del sargento será velado en la ciudad de El Alto, donde familiares, amigos y compañeros le darán el último adiós.

La muerte del militar ocurrió durante un operativo realizado en Huanuni contra personas dedicadas a la extracción ilegal de mineral. El caso se encuentra en investigación y la familia espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias del hecho y sancionen a los responsables.

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