Un incendio consumió parte de una vivienda y movilizó a equipos de emergencia en Sacaba

Un incendio registrado este domingo en una vivienda ubicada en la zona de Quintanilla, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, movilizó a equipos de emergencia, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes del inmueble.

Hasta el lugar acudieron efectivos del SAR Bolivia, GEOS y Bomberos de la Policía, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el siniestro y garantizar la seguridad de los habitantes del sector.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio habría sido ocasionado por una presunta fuga de gas en una garrafa, aunque las causas serán establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

“Hemos podido intervenir y sofocar este incendio. El fuego se encontraba en un cuarto de un domicilio y, junto a Bomberos de la Policía y GEOS, se logró controlar la emergencia. SAR Bolivia realizó la primera intervención”, informó uno de los bomberos que participó en el operativo.

El rescatista añadió que el incendio dejó daños materiales de consideración en el ambiente afectado, aunque confirmó que no se registraron personas heridas.

Tras controlar las llamas, los equipos de emergencia continuaron con las labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de una posible reactivación del fuego.

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