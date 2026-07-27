“Al hospital, llévame”: el desesperado grito de un militar durante el rescate tras la emboscada en Huanuni

Imágenes exclusivas del rescate de dos militares en Huanuni muestran los dramáticos momentos vividos tras una emboscada protagonizada por presuntos ladrones de mineral, conocidos como “Jukus”, en el yacimiento Posokoni, en el departamento de Oruro.

En los videos se observa a militares y trabajadores mineros internándose en una bocamina, entre escombros, escasa iluminación y condiciones de alto riesgo, para localizar a los uniformados que habían caído durante el operativo.

Uno de los militares, gravemente herido, clama por ayuda mientras sus compañeros intentan llegar hasta él. “Ya no puedo” y “Al hospital, llévame”, se le escucha decir con desesperación, mientras uno de sus camaradas le responde: “Ya estoy viniendo, cumpa, tranquilo”, en un intento por mantenerlo consciente durante el rescate.

Tras un intenso esfuerzo, el uniformado fue extraído en una camilla y evacuado con gran dificultad debido a las complejas condiciones del terreno. De acuerdo con la información preliminar, la caída habría sido de aproximadamente 25 metros dentro de una bocamina.

Según informó el Ministerio de Defensa, el saldo del operativo es de cuatro personas fallecidas: dos militares y dos trabajadores vinculados a la Empresa Minera Huanuni.

El hecho ocurrió durante un patrullaje de seguridad preventiva solicitado por la empresa estatal minera, luego de reportarse la presencia de personas que presuntamente sustraían mineral de manera ilegal. De acuerdo con las autoridades, durante el repliegue de las fuerzas de seguridad se registró la caída de las víctimas a la bocamina, en medio de los enfrentamientos.

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