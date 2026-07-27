Maestros Urbanos confirman el regreso a clases este lunes y esperan reordenar el calendario escolar

Los Maestros Urbanos de Santa Cruz confirmaron que este lunes 27 de julio se reanudarán las actividades escolares a nivel nacional, luego de la ampliación del receso invernal. En los departamentos de La Paz y El Alto, el retorno se realizará con un horario diferenciado debido a las condiciones climáticas.

El ejecutivo de los Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, señaló que el sector docente estaba preparado para retomar las clases desde la semana pasada y recordó que la ampliación de las vacaciones fue una decisión asumida por la Dirección Departamental de Educación.

“Mañana, 27 de julio, los maestros estamos listos para retornar a clases porque nosotros habíamos dicho que no había necesidad incluso de ampliar las vacaciones. Estábamos listos ya para iniciar la anterior semana. Fue la Dirección Departamental de Educación que dispuso la ampliación de la vacación”, afirmó.

Chávez indicó que, además del retorno a las aulas, existen necesidades pendientes en algunas unidades educativas, donde aún faltan trabajos de refacción. No obstante, destacó las labores que viene ejecutando la Alcaldía y expresó su expectativa de que también se garantice el desayuno escolar y el cumplimiento de las responsabilidades municipales.

Respecto a las medidas vigentes, informó que el horario de invierno continuará por al menos una o dos semanas más, dependiendo de las condiciones climáticas registradas en el país.

En cuanto a la recuperación de los días de clase perdidos durante la ampliación del descanso pedagógico, el dirigente explicó que todavía no existe una definición oficial. Señaló que en los próximos días sostendrán una reunión con la Dirección Departamental de Educación para analizar alternativas y establecer estrategias que permitan reordenar el calendario escolar sin afectar el desarrollo de la gestión educativa.

Con el retorno confirmado para este lunes, miles de estudiantes volverán a las aulas mientras las autoridades educativas y los representantes del magisterio trabajan en la planificación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

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