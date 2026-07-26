Incendios forestales vuelven a poner en alerta al país y expertos advierten falta de prevención

Los incendios forestales vuelven a amenazar distintas regiones del país. Tarija enfrenta la reactivación de focos de fuego, mientras expertos advierten que las condiciones climáticas provocadas por el fenómeno de El Niño incrementan el riesgo de una temporada crítica si no se fortalecen las acciones de prevención.

Fenómenos climáticos

Especialistas explicaron que el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico genera sequías prolongadas, altas temperaturas y fuertes vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación de los incendios.

Según el análisis, la falta de lluvias ha afectado a gran parte del territorio nacional, dejando la vegetación seca y altamente inflamable.

"El fenómeno de El Niño en Bolivia ha tenido efectos bastante duros con sequías muy prolongadas; los incendios obviamente se magnifican", señaló Daniela Justiniano, miembro de la Fundación Alas Chiquitanas.

Focos de calor en Bolivia

El reporte oficial al 20 de julio registró 809 focos de calor y dos incendios forestales activos, localizados en el Parque Nacional Otuquis (Santa Cruz), el municipio de San Lorenzo (Tarija) y el Parque Nacional Tunari (Cochabamba).

Sin presupuesto ni personal de emergencia

Los especialistas también cuestionaron la limitada capacidad de respuesta de las instituciones debido a la falta de recursos económicos, personal y equipamiento.

"Estamos en una situación financiera muy delicada. Tenemos un presupuesto destinado este año de dos millones para atender las emergencias", indicó Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación de Santa Cruz.

A ello se suma la escasez de bomberos y las dificultades para importar equipos especializados debido a restricciones administrativas.

"Siempre van a faltar bomberos voluntarios, bomberos comunales y guardaparques. Es fundamental escuchar a estos actores para entender las necesidades", afirmó Justiniano.

Sin bosques, no habrá agua

El informe recuerda que en las últimas dos décadas los incendios forestales devastaron más de 62 millones de hectáreas en Bolivia, alcanzando su peor registro en 2024, cuando el fuego consumió 12,6 millones de hectáreas.

Los expertos coincidieron en que la solución pasa por fortalecer la prevención, endurecer las sanciones contra las quemas ilegales y promover una mayor conciencia ciudadana.

"Los incendios forestales se pueden prevenir evitando quemar", remarcó Álvaro Castillo, bombero voluntario, al advertir que, sin cambios estructurales, el país continuará enfrentando cada año la misma emergencia ambiental.

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