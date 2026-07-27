¿En cuánto está el dólar hoy? Así cotiza el oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 27 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,37 por dólar, manteniendo la cotización por encima de los Bs 11 en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, que establece la publicación diaria del valor de la divisa estadounidense.

En contraste, el mercado paralelo volvió a registrar una variación. Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cotiza este lunes en Bs 11,71 para la compra y Bs 11,62 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 11,60 para la compra y Bs 11,54 para la venta, por lo que se observa un incremento en ambos valores de referencia.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas por distintos actores económicos como un indicador para transacciones comerciales y operaciones de cambio.

Entretanto, el Banco Central ratificó que el Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente como parte del nuevo esquema de tipo de cambio flexible, con el objetivo de reflejar la evolución del mercado cambiario.

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