Empacar y GlobalMedic entregan equipos para combatir incendios en Bolivia

En plena temporada de riesgo por incendios forestales, la empresa Empacar y la organización internacional GlobalMedic entregaron siete equipos fire skids a instituciones de bomberos de distintos departamentos del país, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

Los equipos permiten transportar agua y acceder a lugares de difícil ingreso, donde los bomberos enfrentan incendios forestales y requieren herramientas para una atención rápida en primera línea.

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, destacó que esta entrega forma parte de un trabajo conjunto que ya permitió dotar más de 60 equipos a diferentes instituciones.

“Con la entrega de estos siete skids vamos a cumplir con 61 equipos que venimos entregando en este trabajo en conjunto con GlobalMedic. Queremos una Bolivia sostenible y parte de ese trabajo en sostenibilidad es lo que estamos haciendo hoy día”, afirmó Limpias.

El ejecutivo señaló que, ante el incremento del riesgo de incendios en el país, estos equipos representan una herramienta de prevención y respuesta.

“Probablemente vamos a tener mayores incendios de los que ya tenemos hasta el momento en Bolivia, pero creemos como Empacar que hoy día estamos un poco más listos. Estos equipos ya están haciendo su trabajo de prevención y en muchos lugares están siendo muy efectivos”, explicó.

Los fire skids fueron destinados a cuerpos de bomberos de Tarija, Pando, Beni, Santa Cruz y Montero, fortaleciendo la capacidad operativa de las unidades que trabajan en zonas afectadas por incendios forestales.

Desde Tarija, Galo Bustamante, comandante de bomberos, resaltó la importancia de contar con este equipamiento para enfrentar las emergencias.

“Recibir este equipo es muy importante porque lo vamos a utilizar para los incendios forestales que acechan en la ciudad de Tarija y en nuestro departamento. Si en algún lugar del país lo necesitan, vamos a estar a disposición para poder ayudar”, manifestó Bustamante.

Por su parte, Mario Chávez, comandante de la Armada Boliviana, destacó que estos equipos permitirán mejorar las labores de control y sofocación de incendios.

“Vienen a solventar una necesidad que tenemos cuando apoyamos a los incendios forestales, en la extinción y sofocación. Con este equipo vamos a poder llevar un volumen de agua para apoyar a nuestro personal que está en primera línea”, señaló Chávez.

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