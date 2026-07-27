Retorno a clases: así funcionará el horario de invierno ampliado en La Paz

Con el reinicio de las actividades escolares este lunes 27 de julio, la Dirección Departamental de Educación de La Paz confirmó que 48 distritos educativos del altiplano mantendrán vigente el horario de invierno ampliado, una medida preventiva frente a las bajas temperaturas que aún persisten en la región.

Retorno a clases

El director departamental de Educación, Víctor Sirpa, explicó que el horario especial se aplicará en los tres distritos de la ciudad de La Paz, los tres de El Alto y otros municipios del altiplano, como Sica Sica, Calamarca, Patacamaya y Charaña.

"Hoy 27 de julio volvemos a las actividades regulares y en 48 distritos educativos del departamento de La Paz estaremos aún ingresando con el horario ampliado de invierno", informó.

La autoridad detalló que el horario ampliado modifica tanto el ingreso como la salida de los estudiantes:

Turno de la mañana: el ingreso será 45 minutos más tarde del horario habitual.

Turno de la tarde: la salida será 45 minutos antes de lo establecido normalmente.

"Esto con el fin de precautelar aún la salud de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa", explicó Sirpa.

Medidas para evitar contagios y resfríos

El director también recomendó a los padres de familia enviar a sus hijos con ropa abrigada, recordando que el uso del uniforme no es obligatorio mientras continúen las bajas temperaturas.

"Es muy permisible la ropa abrigada. Es más, los directores deben contribuir a que el estudiante venga con ropa adecuada", señaló.

Asimismo, pidió que los estudiantes con síntomas de resfrío, fiebre o malestar permanezcan en sus hogares y reciban atención médica para evitar contagios dentro de las unidades educativas.

La Dirección Departamental de Educación indicó que el horario de invierno ampliado será evaluado nuevamente en coordinación con el Senamhi y el Sedes para determinar cuándo se retomarán los horarios habituales.

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