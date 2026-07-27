Dockweiler inició inspecciones en colegios para verificar las condiciones del regreso a clases en La Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, dio inicio este lunes al operativo “Vuelve a clases seguro” con inspecciones en unidades educativas del municipio, con el objetivo de verificar que los establecimientos cuenten con condiciones adecuadas para el retorno de los estudiantes tras el descanso pedagógico de invierno.

Inspecciones en unidades educativas

La primera autoridad municipal recorrió desde tempranas horas la unidad educativa Agustín Aspiazu, en la zona de Sopocachi, donde revisó el estado de los baños, aulas, instalaciones eléctricas, alcantarillado, iluminación y mobiliario escolar.

"Estamos visitando varias unidades educativas desde muy temprano. Lo hemos venido haciendo durante estos días en un proceso de trabajo para ver qué podemos hacer con los pocos recursos que tenemos", afirmó Dockweiler.

Presupuesto para mantenimiento

El alcalde explicó que el municipio ejecutó trabajos de mantenimiento preventivo pese a la falta de presupuesto heredada de la anterior gestión, para lo cual se recurrió a recursos de las subalcaldías.

"Hemos hecho operaciones en los baños, el sistema eléctrico, la iluminación, el alcantarillado y la limpieza de las canaletas para dar las condiciones adecuadas a nuestros estudiantes", señaló.

Dotación de equipo

Como parte del operativo, la Alcaldía también anunció la entrega de 560 sillas, 180 mesas nuevas y pizarras para las unidades educativas con mayores necesidades. Asimismo, informó que se destinaron más de Bs 800.000 para las labores de mantenimiento preventivo.

Durante la inspección, Dockweiler indicó que algunas unidades educativas cuentan con mobiliario en buenas condiciones, mientras que otras presentan importantes deficiencias, por lo que serán priorizadas para la entrega del nuevo equipamiento desde esta jornada.

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