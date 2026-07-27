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LaPazBUS restablece su itinerario completo desde este lunes por el retorno a clases

Desde el 27 de julio volverán a operar los recorridos de mañana, mediodía y tarde/noche, con el fin de facilitar el traslado de estudiantes y usuarios durante la reanudación de las actividades escolares.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/07/2026 7:20

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Foto: PumaKatari, perteneciente al servicio de LaPazBUs. RRSS.
La Paz

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Con el retorno a clases en la ciudad de La Paz, el servicio LaPazBUS retomará desde este lunes 27 de julio su itinerario completo de lunes a viernes, reactivando los recorridos del horario de mediodía que habían sido suspendidos durante el descanso pedagógico de invierno.

La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana informó que las rutas volverán a operar en tres franjas horarias: mañana, mediodía y tarde/noche, permitiendo una mayor cobertura del servicio para estudiantes, docentes, trabajadores y la población en general.

El cronograma incluye las rutas Achumani, Caja Ferroviaria, Chasquipampa, Inca Llojeta Norte, Inca Llojeta Sur, Integradora, Irpavi II, La Portada, Limanipata, Mallasa y Villa Salomé, cada una con horarios específicos de salida y llegada desde sus distintas paradas.

Entre los cambios más importantes destaca el retorno del servicio de mediodía, que comenzará a operar nuevamente desde este lunes en la mayoría de las rutas, facilitando los desplazamientos durante la jornada escolar y laboral.

La Alcaldía de La Paz recomendó a los usuarios revisar el itinerario oficial de su ruta y parada antes de salir de casa para planificar sus viajes y evitar contratiempos durante el reinicio de las actividades educativas.

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