Vuelta a clases en Bolivia: estas son las medidas para proteger la salud de los estudiantes

El regreso a clases en Bolivia se realizará este lunes 27 de julio, después de tres semanas de receso invernal, en un contexto marcado por las bajas temperaturas y la circulación de enfermedades como la herpangina y la varicela. Ante esta situación, las autoridades nacionales y departamentales recomendaron reforzar las medidas de prevención en el hogar y las unidades educativas.

Prevención ante bajas temperaturas

En La Paz, Oruro y Potosí, los estudiantes retornarán a las aulas con horario de invierno ampliado o prolongado, debido a que las bajas temperaturas persisten en esas regiones. La medida busca evitar que los alumnos se expongan a las horas más frías de la mañana.

Aunque las autoridades confirmaron el retorno a clases, los horarios de ingreso y salida pueden variar según cada departamento y unidad educativa, por lo que se recomienda a las familias verificar las disposiciones de las direcciones departamentales y distritales de Educación.

Cochabamba exige barbijo por dos semanas

En Cochabamba, el retorno a clases estará acompañado por el uso obligatorio de barbijo durante al menos dos semanas. La medida fue adoptada por recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), debido a la presencia de casos de herpangina y varicela entre la población estudiantil.

La disposición busca reducir el riesgo de contagios durante las primeras semanas de reinicio de las actividades escolares.

Santa Cruz retorna con normalidad

En Santa Cruz, las clases también se reanudarán este lunes 27 de julio. El municipio anunció que está garantizada la alimentación complementaria escolar para más de 200.000 estudiantes de los niveles inicial y primario.

Las autoridades sanitarias recomendaron mantener los filtros de prevención para detectar posibles casos de enfermedades respiratorias y evitar la propagación de infecciones en las aulas.

Recomiendan revisar la salud de los estudiantes

Ante el retorno a las unidades educativas, las familias deben revisar cada mañana el estado de salud de los estudiantes. Si un niño presenta fiebre, tos, malestar general u otros síntomas, se recomienda no enviarlo a clases y buscar atención médica.

También se aconseja el lavado frecuente de manos con agua y jabón, una alimentación equilibrada con frutas y verduras y mantener al día las vacunas, especialmente la inmunización contra la influenza.

Ventilación y cuidado en las aulas

En las unidades educativas se recomienda mantener los ambientes ventilados para favorecer la circulación del aire y disminuir el riesgo de contagios. Además, los estudiantes que contraigan alguna enfermedad deben permanecer en casa durante su recuperación.

Las autoridades también aconsejan adecuar las actividades físicas a las condiciones climáticas, evitando la exposición prolongada al frío durante las primeras horas de la mañana en las regiones donde las temperaturas son más bajas.

Así, el retorno a clases se desarrollará con medidas diferenciadas según la situación climática y epidemiológica de cada departamento, mientras las autoridades llaman a las familias a reforzar los cuidados para proteger la salud de los estudiantes.

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