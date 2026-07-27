Vuelven las clases con buen tiempo, pero ¿lloverá durante la semana? Así estará el clima en Santa Cruz

Santa Cruz inicia la semana con un marcado ascenso de las temperaturas, vientos intensos del norte y una alerta roja por riesgo de incendios, de acuerdo con el Reporte Meteorológico N.º 263 elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El pronóstico, vigente del 27 de julio al 2 de agosto, anticipa máximas de hasta 37 grados centígrados en la Chiquitania, mientras que en la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se prevén temperaturas de hasta 31 °C, en Cordillera 35 °C y en los Valles cruceños 29 °C.

Los vientos del norte dominarán gran parte de la semana con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en algunas regiones, favoreciendo un ambiente cálido y seco que incrementa el riesgo de propagación de incendios forestales.

Aunque se esperan lluvias dispersas entre la noche del miércoles 29 y la madrugada del jueves 30 debido a cambios temporales en la dirección del viento hacia el sur, estas precipitaciones no serán suficientes para modificar significativamente las altas temperaturas previstas.

El Niño alcanza la categoría fuerte

El informe también señala que el fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose. La anomalía térmica registrada en la región Niño 3.4 del océano Pacífico alcanzó 1,55 °C, superando el umbral que oficialmente lo clasifica como un evento fuerte.

Según las proyecciones de organismos internacionales como la NOAA y el IRI, este fenómeno podría intensificarse aún más durante el último trimestre del año, con valores que superarían los registrados en episodios históricos.

Pronóstico por regiones

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan mínimas de 21 °C y máximas de 31 °C, con ráfagas superiores a los 80 km/h.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 29 °C, con vientos de hasta 60 km/h.

La provincia Cordillera registrará máximas de 35 °C, acompañadas por ráfagas superiores a 70 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua.

Mientras tanto, la Chiquitania será la región más calurosa, con temperaturas de hasta 37 °C y vientos que también superarán los 70 km/h, principalmente en el este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Regreso a clases con clima favorable

La jornada también estuvo marcada por el retorno de los estudiantes a las aulas tras las vacaciones de invierno. Durante las primeras horas de este lunes, el ambiente fue agradable, con temperaturas cercanas a los 20 °C y un tránsito vehicular que se mantuvo fluido en sectores como el tercer anillo de la avenida Piraí.

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