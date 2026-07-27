Maestros piden mayor compromiso de los padres en el regreso a clases: “La educación es una tarea conjunta”

Con el retorno a las aulas este lunes 27 de julio, el Magisterio Urbano de La Paz llamó a los padres de familia a involucrarse de manera más activa en el proceso educativo de sus hijos y advirtió que muchas familias han delegado esa responsabilidad casi por completo a las unidades educativas.

Tras el descanso pedagógico, miles de estudiantes retomaron las actividades escolares en todo el país. En ese contexto, el sector docente señaló que el aprendizaje no depende únicamente del trabajo realizado en las aulas, sino también del acompañamiento que reciben los estudiantes en sus hogares.

La dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, Anai Bozo, indicó que la aplicación diferenciada del receso escolar generó dificultades en la planificación de las actividades académicas.

“Hace ya dos semanas, Educación Especial, Alternativa y Superior ya han vuelto a clases. Esto ha causado desorganización en mucha parte de la planificación que se tiene en las diferentes instituciones educativas”, afirmó.

Además, la representante expresó su preocupación por el escaso seguimiento que, según el sector, realizan algunos padres al desempeño escolar de sus hijos.

“Muchos padres de familia no hacen el debido seguimiento, no saben qué están avanzando sus hijos, no les preguntan cómo están en clases, qué han avanzado, cómo les está yendo. Y dejan toda esa responsabilidad en las unidades educativas”, sostuvo.

Bozo agregó que existe una percepción equivocada sobre el papel de la escuela en la formación de los estudiantes.

“Han confundido la tarea de la escuela en educar, con transmitir todo lo que en la casa también debería hacerse y reforzarse. Creemos que es una tarea en conjunto”, manifestó.

Las autoridades exhortan a las familias a asumir un papel más activo en el acompañamiento académico y en la formación en valores de los estudiantes, considerando que el trabajo coordinado entre el hogar y la escuela es fundamental para fortalecer el proceso educativo.

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