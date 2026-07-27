Desde hoy se aplica multa de Bs 10.000 por invadir ciclovías en Cochabamba: esto es lo que debes saber

Desde este lunes 27 de julio, entra en vigencia en Cochabamba la multa de Bs 10.000 para los conductores que ingresen, circulen o estacionen sus vehículos en las ciclovías. La medida está establecida en el Decreto Municipal 530/2026 y busca proteger estos espacios exclusivos para la circulación de bicicletas.

La multa se aplicará a los conductores de vehículos motorizados que:

Ingresen a las ciclovías.

Circulen por estos espacios.

Estacionen sus vehículos en las rutas destinadas a las bicicletas.

¿Cuánto se debe pagar?

La sanción económica es de Bs 10.000. Además, si el vehículo ocasiona daños a la infraestructura o al equipamiento de la ciclovía, el infractor deberá pagar el costo de la reparación, previa cuantificación técnica de la Alcaldía.

¿Cómo se realizarán los controles?

La Dirección de Movilidad Urbana realizará patrullajes y controles permanentes en los diferentes tramos de las ciclovías.

Las boletas de infracción serán emitidas en el lugar y registradas en el sistema mediante equipos portátiles.

¿Cuánto tiempo hay para pagar?

Los infractores tendrán un plazo de tres días para pagar la multa. Si no cumplen con el pago dentro de ese plazo, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para el cobro coactivo.

¿Dónde se puede denunciar?

La población puede denunciar a los vehículos que invadan las ciclovías a través de:

Línea gratuita: 151

WhatsApp: 61561515

Se recomienda proporcionar la placa del vehículo y la ubicación de la infracción. Los controles alcanzarán distintos sectores de la ciudad, incluidos puntos donde se identificó la invasión de ciclovías, como las avenidas Oquendo y Ecuador y los alrededores de la laguna Alalay.

Mira la programación en Red Uno Play