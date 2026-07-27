Trabajadores en salud piden diálogo ante crisis en el sistema sanitario

Los trabajadores del sector salud en Santa Cruz expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema sanitario y anunciaron que esperarán la resolución del Ministerio de Trabajo antes de definir nuevas medidas de presión, tras el conflicto generado por los despidos de funcionarios.

El dirigente del sector, Jorge Jimenez, explicó que, luego de la reunión de conciliación realizada el viernes en el Ministerio de Trabajo, asumieron el compromiso de actuar con responsabilidad y buscar soluciones mediante el diálogo.

“Nosotros también queremos mejorar la situación, necesitamos mesas de diálogo, necesitamos tocar temas profundos, quizás consolidar lo que antes nunca se había hecho”, manifestó.

Los trabajadores señalaron que la problemática del sistema de salud no involucra únicamente al municipio, sino también a instancias departamentales y nacionales. En ese sentido, pidieron que la Gobernación, la Alcaldía y el Ministerio de Salud trabajen de manera coordinada para definir responsabilidades.

“No depende solamente de trabajadores municipales, depende también de trabajadores TGN y ministeriales pendientes de la Gobernación. Se ha identificado falencias profundas”, afirmó el representante.

Sobre la posibilidad de un nuevo paro, el dirigente indicó que primero aguardarán el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y que cualquier medida deberá cumplir con los procedimientos establecidos.

“Tenemos que ser muy responsables como dirigentes, es la salud de la población. Para llegar a un paro también tenemos que cumplir con el procedimiento, agotar las instancias”, sostuvo.

El sector también cuestionó la falta de intervención del nivel central y pidió que las autoridades competentes participen en la búsqueda de una solución para evitar nuevos conflictos que afecten la atención médica en Santa Cruz.

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