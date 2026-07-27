Fiscalía analiza imágenes de drones de la mina Huanuni para identificar a responsables de emboscada

El Ministerio Público informó que la investigación por la emboscada registrada en la mina Huanuni, que dejó cuatro personas fallecidas, avanza con el análisis de las imágenes captadas por los drones de vigilancia de la empresa minera, con el objetivo de identificar a los responsables y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Fiscalía inicia investigaciones

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, explicó que una comisión de fiscales trabaja desde el lugar del hecho y revisa el material audiovisual obtenido por los drones, además de realizar el registro de la escena y otras pericias.

"Los fiscales que están trabajando desde el día de ayer estimamos que van a tener mayores elementos en las próximas horas. Se están analizando imágenes de los drones de la empresa minera Huanuni a efecto de poder verificar lo que realmente había sucedido", señaló.

Enfrentamiento entre militares, mineros y "jukus"

Morales indicó que, por el momento, no existen personas aprehendidas y que las investigaciones continúan bajo varias hipótesis, entre ellas un presunto enfrentamiento con "jukus", un deslizamiento en el interior de la mina o un accidente durante la huida de las víctimas.

"Tenemos imágenes de los drones con relación a personas que se ven como puntos en la imagen por el calor corporal que tienen y ese material debe ser analizado para poder establecer la verdad material de los hechos", explicó.

La Fiscalía abrió la investigación por el delito de homicidio y prevé contar con mayores avances en las próximas horas, una vez concluya el análisis del material audiovisual y de los demás indicios recolectados en el interior del yacimiento minero.

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