La Paz: Alcaldía alista nuevo parqueo tarifado con plan piloto desde agosto

La Alcaldía de La Paz anunció que el nuevo sistema de parqueo tarifado comenzará a funcionar con un plan piloto durante los primeros días de agosto. La propuesta reemplazará al modelo anterior con un esquema de prepago y pospago, mayores beneficios para los usuarios y una recaudación que quedará principalmente en el Gobierno Autónomo Municipal.

Beneficios para el municipio y los usuarios

El alcalde César Dockweiler explicó que una de las principales diferencias es que cerca del 90% de los ingresos permanecerá en el municipio, mientras que en el sistema anterior el 88% era administrado por empresas privadas.

"Los recursos ingresan al Gobierno Municipal de La Paz. Antes el 88% se lo llevaban privados; ahora aproximadamente un 90% se queda en el Gobierno Municipal", afirmó.

La autoridad indicó que el nuevo modelo eliminará el sistema de sanciones inmediatas por exceder el tiempo de estacionamiento. En lugar de la inmovilización o retiro del vehículo con grúa, el usuario podrá utilizar una modalidad de prepago o pospago, descontándose automáticamente el tiempo adicional utilizado.

"Si por una razón el auto se queda más tiempo, solamente le van a seguir descontando de la tarifa", explicó.

Congestión vehicular

Como parte del proyecto también se restringirá el estacionamiento en avenidas principales para reducir la congestión vehicular y se impulsará la construcción de edificios destinados exclusivamente a parqueos.

Además, la Alcaldía anunció una tarifa diferenciada para los propietarios de vehículos que no pagan impuestos en el municipio paceño.

"Los vehículos que pagan impuestos en la ciudad de La Paz van a pagar una tarifa; los que no pagan impuestos en la ciudad van a pagar el doble", señaló Dockweiler.

Plan piloto

El alcalde informó que el plan piloto tendrá una duración aproximada de un mes y medio, periodo en el que se ajustará el funcionamiento del sistema, se definirá la tarifa final y se incorporarán servicios adicionales, como la posibilidad de incluir un seguro para los vehículos estacionados.

"Los primeros días de agosto empezará el proyecto piloto y durante ese tiempo haremos todos los ajustes antes de implementar definitivamente el nuevo sistema", sostuvo.

La Alcaldía continúa con el pintado de los espacios de estacionamiento y la adecuación tecnológica necesaria para poner en marcha el nuevo parqueo tarifado en la ciudad de La Paz.

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