Los familiares de las cuatro personas que murieron tras ser embestidas por una vagoneta durante una serenata en Moro Moro expresaron su indignación por la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al conductor acusado de provocar la tragedia. Aseguran que fueron excluidos de la audiencia cautelar y que el caso no puede quedar en la impunidad.

Carlos Cabrera, familiar de tres de los fallecidos, afirmó que mientras la familia participaba del velorio de sus seres queridos, se desarrolló la audiencia virtual en la que se definió la situación jurídica del conductor.

“Se aprovecharon de nosotros mientras estábamos en el velorio para organizar la audiencia y que no pudiéramos defendernos. Nos mandaron el enlace cuando todo ya estaba avanzando y ni siquiera nos dejaban participar”, denunció durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Los familiares también cuestionaron que el juez dispusiera la detención domiciliaria del investigado bajo el argumento de que es el sustento económico de sus padres adultos mayores.

“Mató a cuatro personas y el juez lo deja libre. Lo único que pedimos es justicia para nuestras familias”, manifestó Cabrera.

Según el testimonio del familiar, varios testigos aseguran que el conductor se encontraba en estado de ebriedad antes del hecho y que previamente habría protagonizado otros choques antes de perder el control del vehículo.

“Estaba totalmente borracho. Venía chocando desde más arriba y terminó arrollando a quienes estaban reunidos en la acera. Después intentó escapar y ni siquiera auxilió a las víctimas”, sostuvo.

La familia rechazó además la versión presentada por el conductor durante la audiencia, quien habría atribuido el accidente a supuestas fallas mecánicas del vehículo.

Otro aspecto que genera cuestionamientos es que el resultado del alcohotest practicado al conductor fue negativo, pese a que, según los familiares, existen numerosos testigos que aseguran haberlo visto bajo los efectos del alcohol. Indicaron además que aún estaban pendientes otros estudios realizados por el IDIF cuando el juez emitió su resolución.

Los allegados también denunciaron que durante la audiencia se habría tipificado inicialmente el caso como violencia familiar, situación que consideran irregular y que, según afirman, favoreció la decisión judicial.

La tragedia dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos. Entre ellos permanece internada la esposa del hijo de una de las familias afectadas, mientras un menor quedó huérfano tras la muerte de su padre, quien era el principal sostén económico del hogar.

Los familiares anunciaron que impulsarán la apelación de la resolución y pidieron a las autoridades una investigación transparente sobre las circunstancias del accidente y el proceso judicial.

Mientras tanto, la tragedia sigue causando conmoción en Moro Moro, donde las familias de las víctimas insisten en que el caso sea esclarecido y que los responsables respondan ante la justicia.

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