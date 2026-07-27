Tres delincuentes roban más de 70 celulares de una tienda en pleno centro de Cochabamba

Un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada del domingo a una tienda de celulares ubicada en la avenida Ayacucho, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba, y sustrajo más de 70 equipos electrónicos.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de vigilancia, al menos tres delincuentes habrían participado en el robo. Los sujetos aprovecharon la ausencia de personas en el sector para violentar la puerta e ingresar al establecimiento.

Uno de los implicados fue captado mientras recorría el interior del negocio y retiraba, con aparente tranquilidad, cajas y equipos electrónicos de las vitrinas y estantes.

El robo supera los 25.000 dólares

Según la información preliminar, los delincuentes se llevaron más de 70 celulares, además de tabletas y computadoras portátiles. El propietario realiza un inventario para determinar con precisión la cantidad de equipos sustraídos.

El daño económico preliminar supera los 25.000 dólares, debido a que se trataría principalmente de equipos de alta gama, de acuerdo a un reporte preliminar.

Un empleado descubrió el robo

El hecho fue descubierto alrededor de las 08:00 del domingo, cuando un empleado llegó al establecimiento y encontró la puerta violentada y los estantes vacíos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya tiene conocimiento del caso, razón por la que se encuentra en investigación. La Policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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