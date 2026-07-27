Fuego consume 40 hectáreas en Vacas: afectan a especie única en Cochabamba

Un incendio forestal registrado en el municipio de Vacas, Cochabamba, fue controlado por completo durante la madrugada de este lunes, después de afectar aproximadamente 40 hectáreas de vegetación en una zona cercana a la cascada de Toro Warkhu.

El alcalde de Vacas, Ramiro Gonzales, informó que el incendio se inició alrededor de las 16:00 del domingo y fue controlado completamente cerca de la 01:00 de este lunes.

“Tenemos alrededor de 40 hectáreas que han sido afectadas, no tenemos afectación a la producción”, señaló la autoridad.

Funcionarios municipales realizan un monitoreo de la zona para evaluar los daños y verificar que no existan nuevos focos de calor.

Investigan las causas del incendio

La Alcaldía inició la investigación para determinar el origen del fuego. De manera preliminar, existe la hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado por personas que se dedican al pastoreo de animales en el sector.

Afectación a especies nativas

El incendio también provocó daños en la vegetación nativa. Según el reporte de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), entre las especies afectadas se encuentran alrededor de cinco ejemplares de puya raimondi, una planta que en Cochabamba se encuentra únicamente en el municipio de Vacas.

Además, el fuego habría afectado aproximadamente 5.000 pinos y eucaliptos.

La autoridad municipal anunció que se continuará con el monitoreo y la evaluación de la zona para establecer con mayor precisión el impacto del incendio forestal.

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