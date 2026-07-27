¿Subió el pollo? Este es el precio del kilo en el Antiguo Abasto

El precio del kilo de pollo registró un nuevo incremento en los mercados de Santa Cruz. Comerciantes del Antiguo Abasto informaron que el producto actualmente se comercializa entre Bs 19 y 19,50 el kilo, un aumento de aproximadamente Bs 4 en comparación con la semana pasada.

“Está a 19,50 y 19 por mayor. Ha subido bastante el precio del pollo”, explicó una comerciante, quien señaló que hasta hace algunos días el kilo se encontraba entre Bs 14 y Bs 15.

Sobre los cortes y menudos, indicó que también registraron un incremento. “La pechuguita está a 25, la piernita está a 20, el hígado está a 12, la patita a 12, todo ha subido”, detalló.

“Nos informan que hay poca producción, que no hay muchos criadores y es por eso que ha subido”, señaló la comerciante.

En cuanto al abastecimiento, aseguraron que la llegada del producto es regular, aunque con una característica diferente. “Está llegando normal, pero están en tamaños medianos, no está llegando grande”, indicaron.

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