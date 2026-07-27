“Seguimos caminos separados”: Doria Medina anuncia su ruptura con el Gobierno de Rodrigo Paz

La alianza entre Unidad Nacional (UN) y el Gobierno de Rodrigo Paz llegó oficialmente a su fin. Samuel Doria Medina anunció este lunes su salida del oficialismo y atribuyó la decisión a diferencias éticas, además de cuestionar la forma en que la administración enfrenta la corrupción.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el empresario y líder de Unidad Nacional confirmó el quiebre político.

"Desde hoy lunes, 27 de julio de 2026, Unidad Nacional y el gobierno de Rodrigo Paz seguimos caminos separados. La razón es principalmente ética", escribió.

Doria Medina explicó que, aunque comparte varios principios e ideas impulsados por el Ejecutivo, mantiene profundas diferencias con la forma en que se gestiona el país.

"Compartimos muchos aspectos de la ideología del Gobierno, pero nos molestan sus formas de hacer —o no hacer— las cosas", señaló.

El líder opositor también expresó su preocupación por la corrupción, uno de los principales argumentos de su alejamiento.

"La corrupción es un mal eterno y general que debe enfrentarse con decisión, algo que consideramos que actualmente no se está haciendo", afirmó.

Pese al distanciamiento, Doria Medina aseguró que su salida no significa una estrategia de confrontación contra el Ejecutivo y remarcó que no promoverá acciones que afecten la gobernabilidad.

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