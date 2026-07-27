Bolivia, entre los países con mayor inflación de América Latina: ¿en qué puesto quedó?

Bolivia cerró el primer semestre de 2026 con la cuarta inflación más alta de América Latina, según un ranking elaborado con datos oficiales de 19 países de la región y publicado por el portal Infobae. El país acumuló una variación del 4,82% entre enero y junio, ubicándose solo por detrás de Venezuela, Argentina y Cuba.

El informe evidencia una marcada diferencia entre las economías latinoamericanas. Mientras algunos países mantuvieron una inflación cercana a cero, otros registraron aumentos de precios significativamente mayores.

El ranking de inflación en América Latina

Estos fueron los países con mayor inflación acumulada durante el primer semestre de 2026:

Venezuela: 129,80% Argentina: 16,80% Cuba: 12,24% Bolivia: 4,82% Colombia: 4,77% Honduras: 3,80% Perú: 3,40% Brasil: 3,36% Uruguay: 3,33% Chile: 2,80% El Salvador: 2,70% Nicaragua: 2,17% República Dominicana: 2,02% Paraguay: 1,90% Guatemala: 1,67% México: 1,50% Ecuador: 1,39% Panamá: 1,10% Costa Rica: 0,08%

Bolivia, por encima del promedio regional

Con un 4,82% de inflación acumulada, Bolivia quedó por encima de economías como Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y México, consolidándose como el país con la inflación más alta del grupo intermedio.

No obstante, la cifra boliviana se mantiene muy por debajo de los registros de Venezuela (129,80%), Argentina (16,80%) y Cuba (12,24%), que lideran ampliamente el ranking regional.

Una región con comportamientos muy diferentes

El informe refleja la diversidad de escenarios económicos en América Latina. Mientras varios países lograron mantener la inflación por debajo del 3%, otros continúan enfrentando mayores presiones sobre los precios.

En el extremo opuesto del ranking aparece Costa Rica, que registró la inflación más baja del semestre con apenas 0,08%, seguida por Panamá (1,10%) y Ecuador (1,39%).

Las cifras corresponden a los índices oficiales de precios al consumidor publicados por los organismos estadísticos de cada país y permiten comparar el comportamiento de la inflación en la región durante la primera mitad de 2026.

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