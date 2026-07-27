Delegación de EE.UU. visita Bolivia para coordinar acciones contra organizaciones criminales

Autoridades bolivianas sostuvieron una reunión con Cart Weiland, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, para coordinar estrategias conjuntas destinadas a enfrentar el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan a la región.
27/07/2026 10:45
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Bolivia y Estados Unidos dieron un nuevo paso en materia de cooperación internacional en seguridad. Autoridades bolivianas recibieron a Cart Weiland, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros representantes del gobierno estadounidense, para fortalecer la coordinación en la lucha contra el crimen organizado.
Durante el encuentro, ambas delegaciones intercambiaron criterios y elaboraron estrategias destinadas a combatir a las organizaciones criminales internacionales y otras amenazas que afectan al hemisferio.
La reunión tuvo como eje principal el fortalecimiento de la cooperación bilateral en temas relacionados con la seguridad, el combate al narcotráfico y la aplicación de la ley, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta las redes delictivas transnacionales.
La visita de Weiland forma parte de los esfuerzos de coordinación entre Bolivia y Estados Unidos para reforzar las acciones frente a delitos que trascienden las fronteras, como el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas que impactan en la seguridad regional.
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