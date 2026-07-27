Delegación de EE.UU. visita Bolivia para coordinar acciones contra organizaciones criminales

Bolivia y Estados Unidos dieron un nuevo paso en materia de cooperación internacional en seguridad. Autoridades bolivianas recibieron a Cart Weiland, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros representantes del gobierno estadounidense, para fortalecer la coordinación en la lucha contra el crimen organizado.

Durante el encuentro, ambas delegaciones intercambiaron criterios y elaboraron estrategias destinadas a combatir a las organizaciones criminales internacionales y otras amenazas que afectan al hemisferio.

Foto Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Foto Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Foto Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

La reunión tuvo como eje principal el fortalecimiento de la cooperación bilateral en temas relacionados con la seguridad, el combate al narcotráfico y la aplicación de la ley, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta las redes delictivas transnacionales.

La visita de Weiland forma parte de los esfuerzos de coordinación entre Bolivia y Estados Unidos para reforzar las acciones frente a delitos que trascienden las fronteras, como el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilícitas que impactan en la seguridad regional.

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