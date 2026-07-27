Ejército abre investigación paralela por muerte de dos militares en mina Huanuni

El Ejército de Bolivia inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que fallecieron dos militares durante un operativo de seguridad en la Empresa Minera Huanuni, en Oruro. Paralelamente, el Ministerio Público desarrolla las investigaciones para determinar las responsabilidades por el hecho que también dejó sin vida a dos trabajadores de la empresa.

Convenio entre sector minero y militar

El comandante de la Segunda División del Ejército, William Revuelta, explicó que la presencia militar en Huanuni responde a un convenio interinstitucional para resguardar el mineral, considerado un recurso estratégico del Estado, y evitar el ingreso de los denominados "jukus", dedicados al robo de mineral.

"Existe un convenio interinstitucional entre el Ejército de Bolivia y la Empresa Minera Huanuni. La misión específica del Ejército es realizar el resguardo del perímetro externo de la empresa minera para impedir el robo de mineral", señaló la autoridad.

Según el reporte militar, cerca de las 00:30 se recibió información sobre el intento de ingreso de entre 50 y 80 presuntos "jukus" por el sector Cerro Pozo Koni. Tras el despliegue de personal militar y de seguridad de la empresa, se produjo un enfrentamiento en el que, de acuerdo con el Ejército, los atacantes utilizaron explosivos y dinamita para intentar vulnerar el dispositivo de seguridad.

Revuelta indicó que, luego del operativo, un grupo conformado por militares y trabajadores se replegaba por una ladera cuando ocurrió el accidente. "Había un derrumbe, el terreno cedió y cayeron al vacío desde una altura aproximada de 25 metros", explicó.

Efectivos de las FFAA perdieron la vida

Como consecuencia del hecho, un sargento falleció en el lugar y otro perdió la vida tras ser evacuado a un centro de salud. Además, un oficial resultó gravemente herido y permanece internado en una clínica de Oruro con lesiones craneales y fracturas en la columna.

El comandante confirmó que, además de la investigación fiscal, el Ejército activó un proceso interno para determinar con precisión lo sucedido. "De forma paralela hemos iniciado el sumario informativo militar, que es el procedimiento que corresponde a este tipo de hechos para esclarecer lo que realmente ha ocurrido", afirmó.

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