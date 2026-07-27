Inician trabajos de limpieza como parte de operativos en zonas de El Alto

La Alcaldía de El Alto inició este lunes un operativo de limpieza en la avenida 6 de Marzo como parte de un cronograma de mantenimiento urbano que contempla intervenciones en mercados, avenidas y calles de diferentes zonas de la ciudad.

Operativo de limpieza

Se informó que, durante la jornada, se ejecutan trabajos en tres sectores: la avenida 6 de Marzo, la parte posterior de la Alcaldía Quemada —conocida como la oreja de mono o distribuidor de la Ceja— y un tercer punto ubicado detrás de la Federación de Juntas Vecinales, rumbo al kilómetro 7.

Las labores son ejecutadas con el apoyo de cisternas, mangueras, detergente y personal de limpieza, que realiza el lavado de las vías y el retiro de residuos acumulados para mejorar las condiciones de higiene en estos espacios.

Limpieza de zonas públicas

Según el cronograma municipal, los operativos continuarán en los próximos días en sectores como Ciudad Satélite y Villa Tunari, con el objetivo de mantener limpias las principales vías y espacios públicos de El Alto.

Las autoridades aprovecharon la intervención para pedir mayor conciencia ciudadana y evitar arrojar basura en la vía pública o utilizar estos espacios como baños improvisados, con el fin de preservar la limpieza de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play