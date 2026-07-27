Caso Jenife Silva: adolescente recibe la máxima sanción prevista para menores en Bolivia

Un tribunal de Bolivia condenó a seis años de internación a un adolescente de 17 años por el feminicidio de la brasileña Jenife do Socorro Almeida da Silva, de 37 años. La información fue publicada por el medio brasileño Globo, que señaló que la pena impuesta es la máxima contemplada por la legislación boliviana para menores de edad.

El crimen ocurrió en abril de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, donde la víctima fue hallada sin vida en el apartamento en el que se alojaba. Más de un año después del hecho, la Justicia boliviana emitió la sentencia contra el adolescente.

La medida socioeducativa deberá cumplirse en un centro de reintegración para menores y el tiempo que el acusado permaneció en detención preventiva será descontado de la condena.

Las pruebas del celular fueron determinantes

De acuerdo con Globo, la condena se sustentó en las pruebas obtenidas del teléfono celular del adolescente, luego de que peritos lograran recuperar información clave para la investigación.

Entre los archivos encontrados figuraban elementos que, según la Fiscalía, confirmaban la participación del menor en el feminicidio. Uno de los registros mostraba al adolescente manipulando el cuerpo sin vida de la víctima, evidencia que resultó determinante para acreditar su responsabilidad.

El equipo de defensa del condenado dispone de diez días para presentar una apelación.

Un caso que conmocionó a Brasil

El asesinato de Jenife Silva provocó una fuerte repercusión en Brasil y dio origen al movimiento #JusticiaParaJenife, que impulsó manifestaciones en el estado de Amapá y logró que el caso alcanzara notoriedad nacional.

Familiares, amigos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y representantes del Colegio de Abogados de Brasil exigieron justicia y reclamaron mayor protección para los estudiantes brasileños que cursan estudios en el extranjero.

La presión social también motivó gestiones diplomáticas entre Brasil y Bolivia para reforzar la investigación.

Foto: Redes Sociales

La víctima había viajado para recoger su título

Jenife do Socorro Almeida da Silva era oriunda de Santana, en el estado brasileño de Amapá. Había estudiado Medicina durante seis años en Santa Cruz de la Sierra y ya había regresado a Brasil.

Según sus familiares, volvió a Bolivia únicamente para recoger su diploma universitario cuando ocurrió el crimen.

La investigación estableció que la mujer murió por asfixia mecánica y que el adolescente mantenía una relación cercana con ella.

La sentencia representa el cierre de una de las etapas más importantes del proceso judicial, aunque la familia continúa pendiente de que el fallo quede firme tras el plazo de apelación.

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