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Investigan abandono de un taxi siniestrado en la avenida 6 de Marzo de El Alto

El conductor no fue encontrado en el lugar y Tránsito retiró el vehículo con una grúa para iniciar las investigaciones sobre las causas del hecho.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/07/2026 9:37

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Foto: Vehículo fue hallado en inmediaciones de la avenida 6 de Marzo en El Alto. Red Uno.
El Alto

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Un vehículo de servicio público tipo taxi fue hallado abandonado y con serios daños materiales la mañana de este lunes en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, a la altura del Comando de la Policía. Personal de Tránsito intervino el lugar y retiró el motorizado con una grúa para continuar con las investigaciones.

Rastros de un accidente

El automóvil presentaba daños de consideración en la parte delantera, el parabrisas y el capó. Al momento de la intervención no se encontró al conductor ni a otras personas en el interior del vehículo.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el taxi circulaba por el carril de bajada y presuntamente intentó realizar un giro en "U", terminando en el carril de subida. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún no fueron confirmadas por las autoridades.

Sin testigos, ni heridos; inician las investigaciones

Testigos del sector indicaron no haber observado el momento del accidente, por lo que la Policía busca establecer cómo ocurrió el siniestro y dar con el paradero del conductor.

El vehículo, con placa 3785-ZZX, fue trasladado a dependencias de Tránsito, donde se realizarán las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

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