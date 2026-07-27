Investigan abandono de un taxi siniestrado en la avenida 6 de Marzo de El Alto

Un vehículo de servicio público tipo taxi fue hallado abandonado y con serios daños materiales la mañana de este lunes en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, a la altura del Comando de la Policía. Personal de Tránsito intervino el lugar y retiró el motorizado con una grúa para continuar con las investigaciones.

Rastros de un accidente

El automóvil presentaba daños de consideración en la parte delantera, el parabrisas y el capó. Al momento de la intervención no se encontró al conductor ni a otras personas en el interior del vehículo.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el taxi circulaba por el carril de bajada y presuntamente intentó realizar un giro en "U", terminando en el carril de subida. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún no fueron confirmadas por las autoridades.

Sin testigos, ni heridos; inician las investigaciones

Testigos del sector indicaron no haber observado el momento del accidente, por lo que la Policía busca establecer cómo ocurrió el siniestro y dar con el paradero del conductor.

El vehículo, con placa 3785-ZZX, fue trasladado a dependencias de Tránsito, donde se realizarán las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

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