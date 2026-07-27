Velan a víctimas de Moro Moro mientras la familia cuestiona liberación del conductor

La tragedia ocurrida el fin de semana en Moro Moro sigue causando profundo dolor en una familia que este lunes vela a tres de las cuatro víctimas fatales en un domicilio ubicado en el barrio Las Cabañas, sobre la avenida Virgen de Luján, en la ciudad de Santa Cruz.

Mientras se desarrollan los actos fúnebres, los familiares reiteraron su pedido de justicia por la muerte de sus seres queridos.

La indignación aumentó luego de que un juez dispusiera la libertad del conductor involucrado en el hecho, tras una audiencia de medidas cautelares.

La familia considera que la decisión no tomó en cuenta los elementos presentados por el Ministerio Público y teme que el caso quede en la impunidad.

"Él quedó libre y eso nos duele profundamente. Nosotros no estamos aquí buscando venganza, nosotros lo que estamos buscando es justicia. Él no mató a un perro, le quitó la vida a una persona y dejó a un niño sin el amor de su padre. Eso no puede quedar así", manifestó.

Otra de las allegadas insistió en que la investigación debe esclarecer lo ocurrido.

"Lo único que pedimos es justicia. Que se investigue toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. No fue como ellos dicen", afirmó, al señalar que la versión de los hechos habría sido modificada.

La familia confirmó que su equipo legal apelará la decisión judicial con el objetivo de que se revise la situación del conductor mientras continúan las investigaciones sobre el fatal accidente.

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