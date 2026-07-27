Willy Pozo es el nuevo viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, posesionó este lunes al general Willy Pozo Torrico como nuevo viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, quien asumirá funciones en un escenario de alta exigencia para esa cartera de Estado debido a las emergencias forestales, los operativos de seguridad y las investigaciones por hechos de violencia ocurridos en los últimos días.

Durante el acto, la autoridad destacó la experiencia del nuevo viceministro y le encomendó fortalecer el trabajo de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las distintas instituciones del Estado para atender las prioridades nacionales.

"Prometo un trabajo responsable y honesto, para que esos valores que, por mucho tiempo estuvieron ausentes, de esta institucón que tanto amo, vuelvan a fortalecerse. Y que nuestra institución siga siendo la misma que garantiza la providencia del Estado", afirmó Pozo tras su nombramiento como nueva autoridad colaboradora de Justiniano.

La designación se produce mientras el Ministerio de Defensa concentra esfuerzos en la atención de los incendios forestales que afectan principalmente al departamento de Tarija, además de brindar apoyo en las labores de resguardo y seguridad en diferentes regiones del país.

Con la posesión de Willy Pozo Torrico, el Ministerio de Defensa busca reforzar la gestión institucional y la coordinación de acciones frente a las emergencias y desafíos que enfrenta actualmente el país.

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